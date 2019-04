Au cœur des Rouges : une défaite pour l'Histoire

4.164

4.164, c'est le nombre de spectateurs et spectatrices présents à Gaston-Gérard ce mercredi soir, pour assister à la toute première du DFCO féminin, sur la pelouse du grand stade de Dijon, jusque là réservée aux crampons masculins.

Franchement, c'est une belle réussite, on attendait 1.500 personnes, au final la seule tribune ouverte était noire de monde, donc pour une première, c'est une belle première, et vu l'ambiance générale, on tient là aussi la preuve que le foot féminin est capable d'enflammer un public, souvent coincé disons-le sincèrement quand il s'agit de soutenir le DFCO masculin. Donc une fête à la hauteur de l'événement, un beau symbole pour le sport féminin, une soirée dont on se souviendra.

Une première qui en appelle d'autres ?

Ce qui pose la question : pourquoi ne pas recommencer ? C'est la présidence du DFCO qu'il faudra convaincre, en tout cas le coach dijonnais Yannick Chandioux n'était pas contre au coup de sifflet final, à une petite réserve près.

Score anecdotique

On s'en souviendra, à part pour le score de la rencontre : nos rouges ont fait mieux que résister en première mi-temps face à l'Olympique lyonnais, elles auraient même mérité de rentrer aux vestiaires avec l'avantage. Mais après la pause, les Lyonnaises ont accéléré, et là c'est allé beaucoup trop vite pour les Dijonnaises. Score final 4 à 0, Lyon est champion de France pour la 13e fois d'affilée. Mais encore une fois, on s'en fout, l'essentiel était ailleurs.

Les Lyonnaises remportent un treizième titre consécutif en #D1Feminine avec cette victoire à Dijon (4-0).

Buts d'@AmelMajri7, @ELS_9_FRANCE, @MGriedge et @ShaniceJanice. #DFCOOL



Nos joueuses marquent encore un peu plus l’histoire du football et du sport français. 🏆

BRAVO ! 👏 pic.twitter.com/QUoRMXqZVP — OL Féminin (@OLfeminin) April 24, 2019

En tout cas, il restera un match pour les Dijonnaises en championnat, ce sera sur la pelouse de Rodez le 4 mai prochain.