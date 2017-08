Au cœur des Rouges : une nouvelle boutique, mais pas de nouveau défenseur

On a fait nos comptes ce mercredi matin : le DFCO dispose de deux jours à peine pour recruter le défenseur tant attendu. Pour l'instant les rumeurs sont assez discrètes, sauf peut-être sur les réseaux sociaux.

Pour en avoir plus, il faut aller du côté de Twitter, auprès des supporters dijonnais, souvent très bien informés, mais qui vont parfois un peu vite en besogne. Parmi les rumeurs sur la toile, on a le nom du jeune Jérôme Onguéné, Franco-Camerounais de 19 ans. L'ancien sochalien n'a pas joué de la saison l'année dernière avec son club allemand de Stuttgart. "Je pense à lui depuis janvier", nous dit Corentin dans un tweet. Il faut dire que c'est en effet le profil recherché par Olivier Dall'Oglio l'entraîneur dijonnais, alors pourquoi pas, même s'il n'y a aucune information concrète à ce sujet pour le moment.

Ganvoula, Onguene, Basa, Hubocan... les rumeurs s'accumulent autour du @DFCO_Officiel ! Verdict bientôt, H-50 avant la fin du #mercato ! — DFCO Debrief (@Gus21DFCO) August 29, 2017

Jeune prometteur, talentueux, en recherche de temps de jeu et revanchard. Je pense à lui depuis janvier — Coco (@CorentinCochet) August 29, 2017

D'autres pistes commentées par les internautes

Celle en particulier du Slovaque Tomas Hubocan, coincé depuis de longs mois sur le banc de Marseille. Auteur de prestations très moyennes avec l'OM, il intéresserait les dirigeants dijonnais. Ça intéresse aussi, avouons-le, les supporters marseillais. On a par exemple Leathom qui nous dit avec humour et un peu d'aigreur aussi : "Promotion : pour un Hubocan acheté, on vous offre pas 1, pas 2 mais 3 joueurs en plus : Fanni, Bedimo et Ocampos." Il y a aussi Mandandinho qui y va de sa petite vanne ; Coucou le DFCO, "si vous voulez on vous échange Hubocan contre 10 pots de moutarde." Bon en tout cas le temps presse, un nom sera forcément annoncé d'ici jeudi soir minuit.

Promo : pour un hubocan acheté, on vous offre pas 1, pas 2 mais 3 joueurs en plus : fanni, Bedimo et ocampos — Leathom (@Leathom01) August 29, 2017

Gaston Gérard : nouvelle tribune, et nouvelle boutique du club

Elle est installée face à la rue, sous la nouvelle tribune Caisse d'Epargne. Elle fera aussi office de billetterie, c'est donc par là que vous irez acheter vos billets désormais. On en parle avec Nicolas Scamtamburlo, son responsable. Il est arrivé il y a deux ans au DFCO, et il le constate : la montée en Ligue 1 a fait du bien aux ventes du club.