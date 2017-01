Au cœur des Rouges : une nouvelle recrue au DFCO ?

Selon certains fans dijonnais sur Twitter, le défenseur tunisien Oussama Haddadi serait sur le point de signer un contrat avec le DFCO.

Victoire contre vents et marées en Bretagne pour le DFCO

Dans au coeur des Rouges, on revient d'abord sur la très belle victoire du DFCO samedi à Lorient. Succès 3 buts 2, obtenu à l'arrachée dans les arrêts de jeu grâce à Pierre Lees-Melou. Au terme d'une rencontre marquée par un arbitrage assez douteux : deux pénalties très généreux sifflés contre Dijon, et un but refusé pour des raisons obscures à Lois Diony.

@Arbitres_L1 un avis sur le match catastrophique de M. Thual hier ? Un jour des sanctions pour les arbitres ou on continue les magouilles ? — L'année du DFCO (@Gus21DFCO) January 29, 2017

Et il oubli un but refusé ouf rien et un peno non sifflé pour hors jeu inexistant. A chier l'arbitrage. 0. 4 décisions contre @DFCO_Officiel https://t.co/ixsMTOEvBK — Thenathouone (@thenathouone) January 29, 2017

Du coup, on respire beaucoup mieux au classement. Avec 24 points, le DFCO a mis Lorient à distance, et se classe désormais 13e avant la réception du PSG samedi à Gaston-Gérard.

Weekend de rêve

Si on ajoute à cela la victoire des Féminines 2 buts à 1 face à Saint-Maur, c'est un weekend qui a beaucoup plu aux fans dijonnais. C'est Baptiste qui le résume le mieux sur Twitter : Le DFCO gagne à la dernière second, ça c'est fait. Roger Federer remporte l'Open d'Australie, ça c'est fait. Et puis rien à voir, mais l'actrice Scarlett Johansson est célibataire, ça aussi c'est fait. Quand on vous dit que c'était un weekend de rêve.

On résume :

- Scarlett Johansson est célibataire✅

-@DFCO_Officiel gagne à la dernière seconde✅

-Federer gagne l'Open d'Australie. ✅ — Baptiste Binet (@Batistuta_Binet) January 29, 2017

Le DFCO qui pourrait très vite enregistrer une nouvelle recrue ..

Twitter bruisse également de nombreuses rumeurs chez les fans dijonnais. Rumeurs sur l'arrivée du jeune tunisien Oussama Haddadi, 25 ans, en provenance du Club africain de Tunis.

🚨🚨⚽️⚽️Mercato DFCO : Oussama Haddadi (Club Africain) devrait être prêté avec OA au @DFCO_Officiel 🚨🚨



Faut tout lui faire à @EleKoptes https://t.co/t1MySqGKlF — Didier Feco (@UnCPEenBanlieue) January 29, 2017

On vit d'ailleurs les dernières heures du mercato d'hiver

La fin du mercato, ce sera mardi à minuit ! C'est toujours un moment un peu particulier pour les clubs de foot, qui vendent ou achètent leurs joueurs. Si on voulait faire un peu de provoc on dirait un peu le salon de l'auto. Mais il ne faut surtout pas le regarder sous cet aspect-là se défend l'entraîneur Olivier Dall'Oglio.

Et je précise qu'Olivier Dall'Oglio pourra compter sur FOuad Chafik samedi face au Paris Saint-Germain. Le défenseur a été éliminé hier en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations avec le Maroc, défaite 1 à 0 face à l'Egypte.