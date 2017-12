Pour son dernier match de l'année 2017 en Ligue 1, le DFCO se déplace dans le Maine-et-Loire, sur la pelouse du stade Raymond Kopa du SCO d'Angers, et avec la furieuse envie de finir par une victoire.

Actuellement 9e au classement de la Ligue 1, Dijon peut espérer accrocher une sixième place, c'est-à-dire une place virtuellement qualificative pour la coupe d'Europe. Autant vous dire que si c'est le cas, nous on en reprendra plusieurs fois de la soupe angevine.

Que vaut le SCO d'Angers ?

Difficile à dire, parce que ce groupe est remonté en Ligue 1 en 2015, et a fait plutôt très bonne impression ces deux dernières saisons, terminant 9e puis 11e. Et puis cette année, la sauce angevine semble avoir plus de mal à prendre. L'équipe n'a gagné que deux fois en 2017, c'est la pire équipe à domicile avec Metz. bref, il y a de la place pour les joueurs d'Olivier Dall'Oglio, qui sont cependant en grande difficulté à l'extérieur.

Du changement dans le groupe dijonnais

C'est un peu par la force des choses, puisque les infatigables Cédric Varrault et Florent Balmont, sont fatigués, blessés surtout. Du coup, pas de dernier match pour eux, ils seront laissés au repos. A noter également les retours sur la feuille de match du Suisse Vincent Rüfli, et du Congolais Arnold Bouka Moutou, très peu utilisé cette année mais qui pourrait faire son entrée face à son ancien club.

Noël avant l'heure

Deux nouvelles qui ravissent vraiment les fans du DFCO ce matin, avec d'abord la prolongation de contrat du très apprécié milieu de terrain Romain Amalfitano jusqu'en 2021. "Avec moi, ç'aurait été jusqu'en 2034" nous dit Livio sur Twitter.

Prolongation de l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du DFCO https://t.co/bFWuGFDURO — Livio (@EleKoptes) December 19, 2017

Avec moi c'était prolongation jusqu'en 2034 — Livio (@EleKoptes) December 19, 2017

Et puis prolongation aussi pour le jeune défenseur Valentin Rosier, titulaire chez les Espoirs en Equipe de France. Si tout va bien pour lui, il fera partie des tout meilleurs défenseurs Français d'ici peu, et il sera Dijonnais jusqu'en 2022 !

En attendant ce qu'on veut, c'est le meilleur arbitrage de France ce soir à Angers. Ça, on ne peut pas vous le garantir hein désolé. Mais c'est vrai que l'arbitrage, c'est ce qui chagrine souvent les supporters du DFCO, comme Annie, qui a confié sa colère à Guillaume Pierre.

Allez SCO d'Angers - DFCO c'est ce soir à 20h50 à suivre sur francebleu.fr, et on vous l'avoue, on aimerait bien entendre à nouveau le cri de la victoire de Baptiste Reynet.