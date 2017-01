Au cœur des Rouges : une revanche pour une qualif' !

Le DFCO affronte les Girondins de Bordeaux ce mardi après-midi au stade Matmut-Atlantique en 16e de finale de la coupe de France.

Un vent de revanche souffle sur l'Atlantique

En novembre dernier en championnat, les Dijonnais avaient quitté Bordeaux sur une frustrante défaite trois buts à deux, après avoir mené par deux fois. Cet après-midi à 18h, il va falloir tenir un peu mieux la baraque pour espérer passer au prochain tour. Précisons que certains cadres, parmi lesquels Cédric Varrault et Florent Balmont, seront laissés au repos, l'occasion pour leurs coéquipiers remplaçants de se montrer sous leur meilleur jour.

Coupe de France. FCGB-DFCO : Une revanche à prendre ! https://t.co/H5X3tlPPa7 pic.twitter.com/8NYbAGRo4f — PLANETE Dijon FCO (@PLANETE_DFCO) January 30, 2017

Invaincu en 2017

Deux matches nuls et une victoire en championnat, la dynamique est plutôt positive pour le club côte-d'orien. Et ça se retrouve dans les analyses de nos confrères : deux joueurs dijonnais figurent encore cette semaine dans l'équipe type de la 22e journée. Baptiste Reynet et Pierre Lees-Melou, buteur de la dernière minute samedi face à Lorient.

@DFCO_Officiel Deux dijonnais dans l'équipe type d'Eric Carrière sur canal plus ce week-end

Bravo les gars👏🏼👏🏼👏🏼pic.twitter.com/6iTJxTuokP — Bruno Guaglianone (@BrunoGuagli) January 30, 2017

On en parlait lundi, c'est confirmé : l'arrivée d'une nouvelle recrue au DFCO

Oussama Hadadi, latéral international tunisien âgé de 25 va signer à Dijon pour deux ans et demi. Il évoluait jusque là et depuis le début de sa carrière au Club Africain de Tunis. Il va offrir à Olivier Dall'Oglio une nouvelle possibilité côté gauche à l'arrière, en remplacement de Quentin Bernard parti à Brest.

Mercato, effets pervers

Les clubs ont jusqu'à minuit ce soir pour boucler leur recrutement hivernal. Ce qui signifie tout de même que le club pourrait annoncer une nouvelle arrivée dans les heures à venir. Ce mercato en tout cas ce n'est pas la période favorite d'Olivier Dall'Oglio, ça déstabilise un peu les effectifs, certains joueurs ont la tête ailleurs. Et ça, c'est nouveau selon l'entraîneur dijonnais.

On rappelle ce match dans l'agenda du DFCO : ce mardi après-midi à Bordeaux, rendez-vous à 18h sur francebleu.fr pour suivre ce 16e de finale de la coupe de France.