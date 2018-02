Dijon, nouvelle capitale de la Bretagne ?

Ce lundi matin, avant de lever le poing de la victoire, permettez-nous de faire un petit point géographie, histoire de dissiper tous les malentendus, surtout pour le journaliste de la chaîne Canal + chargé de couvrir le match entre le DFCO et Nice : pour lui, les Niçois ne s'attendaient pas à passer une soirée aussi pourrie "du côté de la Bretagne".

Dijon en Bretagne selon le Canal Football Club. Hate de jouer le derby contre le Stade Rennais. pic.twitter.com/AtixJfsjHh — 💥LeDijonShow💥 (@ThomasJobard) February 11, 2018

Ben non Monsieur, ici on aime beaucoup les Bretons, le cidre, les crêpes et tout ça, mais on préfère le bon vin, les escargots et les œufs en meurette... comme en Bourgogne, quoi !

Insultes racistes à Gaston-Gérard ?

Bon mais pour le reste, notre ami journaliste résume plutôt bien cette rencontre entre le DFCO et l'OGC Nice. D'abord, il y a l'extra-sportif, et le sujet est beaucoup moins drôle : le match a été interrompu quelques minutes samedi soir, parce que l'attaquant italien de l'OGC Nice Mario Ballotelli a cru entendre des insultes racistes dans les travées de Gaston Gérard. On ne sait pas si c'est vrai, en tout cas il s'est senti visé, touché personnellement, et on le comprend. Ce genre de choses est inacceptable dans nos stades.

Même si l’info n’a pas été confirmée (bien qu’une telle invention serait diablement étrange), je vois pas en quoi la volonté serait d’humilier Dijon ou de stigmatiser l’ensemble des supporters. — Joachim Gonzalez (@josh24600) February 11, 2018

Malgré tout, beaucoup de gens doutent que les supporters dijonnais aient pu insulter un joueur de couleur, c'est pas le genre de la maison, d'ailleurs certains comme Amaury sur Twitter se plaignent que les journalistes prennent comme une info vérifiée, alors qu'il n'y a aucune preuve. Cela humilie dit-il le DFCO et stigmatise ses supporters.

Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas à l'abri de deux-trois abrutis, et dans tous les cas ils ne méritent surtout pas qu'on leur fasse autant de publicité.

Une victoire à l'arrachée... mais une victoire quand même !

Sur le plan purement sportif, Dijon s'est imposé une nouvelle fois à domicile 3 buts à 2, au terme d'une deuxième mi-temps complètement folle. Les Rouges ont d'abord ouvert le score par Julio Tavares, avant de prendre deux buts coup sur coup, puis d'inverser à nouveau la tendance dans les dernières minutes grâce à notre Julio et au Sud-Coréen Chang-Hoon Kwon.

Alors en effet c'est un penalty inexistant qui nous a permis d'égaliser, mais comme l'a très bien dit Olivier dall'Oglio après le match, pour une fois que ça va dans notre sens, on ne va pas s'en plaindre.

Lees-Melou marque... mais ne célèbre pas son but

En revanche on a eu peur que l'ancien du DFCO Pierre Lees-Melou ne devienne notre bourreau. C'est lui qui a égalisé pour Nice face à ses anciens coéquipiers. D'ailleurs il s'est bien gardé de célébrer son but.

Copier

Bon c'est donc une victoire très précieuse pour le DFCO qui est ce matin 13e de la Ligue 1 avant d'aller affronter l'AS Monaco vendredi soir. Mission quasi-impossible pour les Rouges.