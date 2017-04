Au cœur des Rouges : vers un duel DFCO - JDA ?

Les footeux et les basketteurs dijonnais sont en train de nous prévoir une confrontation inédite pour la fin de saison.

© Getty

Tout est bon pour récolter quelques compliments

Sur Twitter, le DFCO lance un grand jeu concours avant la rencontre face à Bordeaux ce dimanche. Pour gagner des places, il suffit de placer un petit encouragement pour les Dijonnais. Et ça marche : "j"aime pas le Bordeaux, allez le DFCO et le Bourgogne", répond Gaëtan.

Mention spéciale à Yoann en manque d'inspiration qui se contente d'un "moi moi moi" !

Et puis chose assez drôle, on a aussi le compte officiel de la JDA basket qui veut des places : "allez le DFCO, eh oui nous aussi on participe monsieur".

@DFCO_Officiel @CaissEpargneBFC Allez Dijon ! (On joue nous aussi M'sieur) — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) April 25, 2017

Duel sympa en perspective

Hier lors de l'entraînement du DFCO, les joueurs ont terminé avec une petite séance de lancers-francs de basket en toute décontraction. Du coup sur Twitter, ça chambre un peu : à quand un duel footeux basketteurs, demande le compte officiel du DFCO. Réponse de la JDA : "si Axel Julien se transforme en attaquant et le géant Johan Passave en gardien de but, on a notre chance".

Et puis autre proposition, celle des handballeuses dijonnaises : "nous, on s'occupe de la 3e mi-temps". On a hâte de voire tout ça.

Un jour, Pierre Ménès a rendu un fier service à Olivier Dall'Oglio © Maxppp - PH LAVIEILLE

Pierre Ménès et Olivier Dall'Oglio, la petite histoire

En attendant, l'entraîneur du DFCO Olivier Dall'Oglio a un fan parmi les consultants sportifs. Pierre Ménès, la plus célèbre grande gueule de Canal Plus ne tarit pas d'éloges à l'égard du Gardois, a qui d'ailleurs paraît-il, il a rendu un jour un fier service :

Pierre Ménès à propos d'Olivier Dall'Oglio Partager le son sur : Copier

Pensée pour l'ancien du DFCO Abdoulaye Bamba..

Le défenseur ivoirien de 26 ans parti de Dijon il y a un an. Il a d'abord passé six mois sans club, avant d'atterrir au SCO d'Angers en décembre, avec lequel il finira quoiqu'il arrive en apothéose, puisque les Angevins se sont qualifiés hier soir pour la finale de la Coupe de France, où ils affronteront au choix Monaco ou le PSG, qui jouent ce mercredi soir en demi-finale.