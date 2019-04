Au cœur des Rouges : vers un report du match face à Amiens ?

L'incertitude est totale. Monsieur le préfet de Côte-d'Or envisage sérieusement de reporter la rencontre face à Amiens. D'après nos confrères du Bien Public, des négociations sont en cours avec la présidence du club pour décaler le match. Normalement il devait avoir lieu samedi soir à 20h, il pourrait être avancé à vendredi soir, ou bien carrément reporté à une date ultérieure.

Cela va peut-être changer les plans dijonnais, parce que le groupe devait partir pour trois jours de stage ce mercredi à Vittel, dans les Vosges. Une mise au vert à sept matches de la fin de la saison, mais qui pourrait être écourtée voire annulée en fonction des décisions de la préfecture. Affaire à suivre...

On ne s'y attendait pas

En attendant nos Dijonnais se remettent encore de leur victoire surprise face à Lyon (1-3). Figurez vous que pour la première fois de la saison, quatre joueurs du DFCO figurent dans l'équipe type de la 31e journée.

31e journée @Ligue1Conforama : 5 Dijonnais dans l'@lequipetype après le succès à Lyon ! On en redemande après Amiens samedi !



— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 8, 2019

On a bien sûr Florent Balmont, auteur d'un match énorme, mais aussi Wesley Said, Alex Runarrson et notre défenseur Fouad Chafik. Fouad Chafik qui le confesse lui même sans détour à nos confrères de Breaking Sports : ce succès à Lyon, ils ne l'avaient pas vraiment imaginé.

⚽ Dijon a réalisé une superbe opération dans la lutte pour le maintien en gagnant à l'OL (3-1) !



💬 "Elle relève un peu du miracle, on ne s'y attendait pas du tout", confie en toute franchise le défenseur Fouad Chafik à #BreakingSport
— Breaking Sport (@BreakingSportTV) April 8, 2019

Les Bleues sont prêtes

On termine par une belle victoire, celle de l'équipe de France féminine de foot, c'était ce mardi soir face au Danemark. Score final 4 à 0, les Bleues sont prêtes pour leur coupe du monde à domicile au mois de juin. Elise Bussaglia notre représentante dijonnaise est entrée en jeu en deuxième mi-temps, on croise les doigts désormais pour qu'elle fasse partie des 23 sélectionnées pour la compétition, tout comme Kenza Dali : réponse dans trois semaines.