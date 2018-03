La trêve internationale laisse un peu plus de temps aux footballeurs du DFCO pour répondre à des interview. C'est le cas de l'attaquant Wesley Saïd dont le site du club Dfco.fr publie un entretien... en attendant la venue de l'OM à Gaston Gérard.

Dijon, France

Dans un entretien publié par le site du club, l'attaquant du DFCO Wesley Saïd revient sur le match contre Montpellier, d'où l'équipe est revenue avec un précieux point après un match nul, 2-2. le joueur explique que malgré un premier but marqué, l'équipe dijonnaise était loin d'être sereine. Quant à sa propre prestation, il l'a résume en une phrase : "J’ai une occasion ou deux que je ne parviens pas à concrétiser."

Objectif OM

Dans cet entretien, Wesley Saïd parle également de la venue prochaine de l'OM à Dijon. Ce sera le 31 mars à Gaston Gérard. "La motivation sera là ! C’est un très gros match, à domicile en plus ! » .

L'objectif des rouges, sera de faire le moins d'erreur possible. L'équipe profite d'ailleurs de la trêve internationale pour travailler son secteur défensif.

Welsey Saïd commente aussi, dans cette interview, ses performances en attaque. On apprend qu'il ne se fixe pas d'objectifs au niveau des buts, par contre il explique jouer en parfaite osmose avec Julio Tavarès.

Baptiste Reynet sur le départ ?

Apparemment Baptiste Reynet a envie de changer d'air, et ce, dès cet été. Le gardien de but l'a dit à nos confrères de SFR Sports. En France ou à l’étranger? Il "ne ferme la porte à rien, mais il faut que ce soit un projet qui l’intéresse, qui soit cohérent et que tout le monde s’y retrouve."

Le gardien de but du DFCO, Baptiste Reynet © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Le pire souvenir de Naïm Sliti

Toujours au chapitre des confidences, voici celle du milieu de terrain prêté par le Losc au DFCO, Naïm Sliti au micro France Bleu Bourgogne de Soizic Bour.

Le milieu de terrain Naïm Sliti © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Un DFCO Tour triomphal à Besançon.

Gros succès pour le dernier déplacement dans le cadre du DFCO tour. Les joueurs ont fait étape cette semaine à Besançon où près de 300 enfants les attendaient. Les photos de cette belle journée sont à retrouver sur le site du club. Elle est également résumée dans une vidéo.

Et les filles ?

Et pourquoi ne pas profiter de la trêve du championnat pour aller encourager nos brillantes joueuses du DFCO féminin ? Actuellement, première de la D2 féminine après leur victoire contre Saint Etienne, l'équipe reçoit ce dimanche aux Poussots, les filles d'Aurillac. C'est à 14H. Et elles comptent sur votre soutien pour continuer leur avancée vers la division d'élite.