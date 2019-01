Au DFCO, ce sera Kombouaré

Dijon, France

Fin du suspens. Le DFCO a annoncé ce matin le nom du successeur de Olivier Dall'Oglio, remercié le 31 décembre dernier. C'est l'entraîneur kanak, Antoine Kombouaré, qui prendra la relève.

Son nom faisait partie de la short-list des entraîneurs capables de prendre le poste d'entraîneur. Libre depuis son limogeage au début du mois de novembre du club de Guingamp, son profil de pompier de service, jouait en sa faveur : par deux fois à Valenciennes en 2005, et à Lens en 2014, il a fait monter l'équipe en ligue 1.

Olivier Delcourt, le président du DFCO souhaitait un technicien expérimenté, il l'a : à 55 ans, l'ancien joueur du PSG a 381 matchs au compteur en tant d'entraîneur. Antoine Kombouaré vient de s'engager jusqu'à la fin de la saison, et pourrait rempiler pour une année supplémentaire en cas de maintien, indique un communiqué du DFCO.

On parle aussi d'un entraîneur à fort caractère, dont les prétentions salariales sont importantes. Selon le journal l'Equipe, il gagnait jusqu'ici plus de 100 000 € par mois à l'En Avant de Guingamp. Une charge non négligeable, pour le club dijonnais qui vient déjà de dépenser 1.8 million d'euros d'indemnité après le licenciement de Olivier Dall'Oglio.