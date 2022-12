Au DFCO, l'envie d'un "arbitrage Coupe du monde"' en Ligue 2

Au delà des résultats, la Coupe du monde 2022 au Qatar a marqué les spectateurs sur un point : l'arbitrage. Moins de fautes sifflées, seulement quatre cartons rouges distribués, mais surtout la gestion du temps additionnel , avec davantage de minutes annoncées, ce qui augmente le "temps de jeu effectif". Cet arbitrage au niveau international peut-il (et doit-il) être appliqué au championnat de Ligue 2 ? Ce serait plutôt le souhait du côté du DFCO, à la veille du déplacement à Rodez pour la 17e journée, vendredi 30 décembre 2022.

"J'espère qu'on va arriver à ce niveau-là"

"Les arbitres ont fait un gros travail dans ce sens-là, je trouve que c'est plaisant de laisser jouer", reconnaît l'entraîneur (et ancien défenseur) du DFCO, Omar Daf. "On a vu une belle Coupe du monde, parce que l'arbitrage a aussi été à la hauteur, développe-t-il. Quand on laisse jouer, pour les joueurs et pour le spectacle, c'est plaisant. J'espère qu'on va arriver à ce niveau-là, pour avoir plus de temps effectif et que le jeu soit moins haché".

Au mondial, les matchs ont duré 104 minutes en moyenne selon l'AFP, qui cite le statisticien Opta. Et c'est tant mieux selon le milieu de terrain du DFCO, Jessy Pi. "J'ai bien aimé le truc des dix minutes en plus, confirme-t-il. Souvent, on voit, et c'est des deux côtés, que quand on gagne, on va rester au sol et on va prendre son temps. On le voit dans les autres sports, par exemple au handball, ils arrêtent le chronomètre, temps effectif. Au moins, il n'y a pas de problèmes de ce côté-là, de personnes qui essayent de jouer avec les règles".

Comment gérer des matchs qui seraient plus longs ?

Plus de temps additionnel, donc des matchs plus longs à jouer, ce qui peut avoir un impact à la longue sur le plan physique. Mais ça ne refroidit pas le milieu de terrain Jessy Pi, qui a enchaîné une deuxième titularisation en début de semaine. "Il faut plus de coffre, mais on travaille énormément pour ça aussi, indique l'ancien brestois. Il y a cinq changements, donc ça permet de pouvoir te donner et d'être remplacé s'il y a un problème, physique ou de fatigue".

Du point de vue du banc, comment l'entraîneur Omar Daf s'imagine-t-il gérer cette donnée, si les matchs venaient à durer ? "Il faut le prendre en compte, d'où l'importance des joueurs qui sont amenés à entrer, et qui peuvent faire basculer le match ou permettre de tenir un résultat. Ils ont un rôle très important", répond-il. Le coach dijonnais qui en profite pour passer un message implicite mais à peine voilé pour l'ensemble de son groupe. "Raison de plus pour compter sur tout l'effectif, même les joueurs qui ne démarrent pas la rencontre".

On est encore dans la théorie, parce que dans les faits, il y a du chemin à faire en Ligue 2 - où la VAR n'existe toujours pas : contre Laval, par exemple, une seule minute a été ajoutée en première période ... et aucune en seconde . Vu le score, 5-0 pour Dijon, l'arbitre a décidé d'abréger la partie. Selon l'AFP, relayant les propos du président de la Commission fédérale des arbitres (CFA), aucune directive ne sera donnée aux arbitres avant plusieurs semaines, alors qu'une réunion doit avoir lieu le 16 janvier.