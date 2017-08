Au FC Barcelone, le normand Ousmane Dembele succède au brésilien Neymar

Le FC Barcelone tient le successeur de Neymar, parti au PSG : il s'agit du normand Ousmane Dembélé, international français qui évoluait jusque là au Borussia Dortmund, en Allemagne. Un accord aurait enfin été trouvé entre les deux clubs.

De Vernon dans l'Eure à Barcelone en Espagne, il n'y a qu'un pas ou presque. Alors qu'il évoluait au Borussia Dortmund depuis un peu plus d'un an, le vernonais Ousmane Dembele est en passe d'être transféré dans le club Catalan, le FC Barcelone, selon nos confrères de L'Equipe. A 20 ans, celui que l'on surnomme "Dembouz" deviendrait ainsi le deuxième joueur le plus cher du monde, après Neymar. Son transfert est en effet estimé à près de 150 millions d'euros. Portrait d'un normand à l'ascension fulgurante - Bertrand Queneutte :

L'ascension du prodige

Une ascension aussi rapide que ses courses sur les ailes d'un terrain de foot. Né à Vernon dans l'Eure, Ousmane Dembélé grandit à Evreux et débute le football dans le club du quartier de la Madeleine, d'où est aussi originaire un certain Steve Mandanda. C'est là, et alors qu'il n'a que 13 ans, que les recruteurs de plusieurs clubs repèrent ses qualités hors normes. Ils sont alors nombreux à lui faire les yeux doux, le HAC notamment. Dembele et son clan choisissent finalement le Stade Rennais. Cinq ans centre de formation, un titre de meilleur joueur de son groupe en CFA, plusieurs convocations avec les équipes de France jeunes, et voilà que Dembele est appelé en équipe première.

Quelques mois plus tard, un premier contrat pro et un premier match de Ligue 1, le 6 novembre 2015. Bilan au terme d'une première saison en rouge et noir : 12 buts et 5 passes décisives. Dembele éclabousse de son talent et attire cette fois l'attention du Borussia Dortmund, club allemand avec lequel il s'engage pour 5 ans et grâce auquel il obtient ses premières sélections chez les bleus. Mais aujourd'hui, une année seulement après son arrivée outre-Rhin, le voilà au FC Barcelone pour remplacer Neymar. Question football, la Normandie n'a donc finalement pas grand chose à envier au Brésil.