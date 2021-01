Au FC Dieppe, entraînement rime avec soleil levant

Normalement, avec le FC Dieppe, l'entraînement, c'est quatre fois par semaine, plutôt après le travail. Avec l'instauration d'un couvre-feu à 18h, il faut faire autrement. Les joueurs amateurs n'ont aucune dérogation, surtout avec l'arrêt des championnats. Pensionnaires de cinquième division, les Harengs n'ont plus joué un match depuis le mois d'octobre 2020.

Pour "garder le rythme et la forme" et "ne pas avoir des joueurs laissés dans la nature en cas de reprise", dixit l'entraîneur Guillaume Gonel, on continue de s'entretenir.

Le club maintient deux séances hebdomadaires : une le week-end et une en semaine, le mercredi, avant le travail. Donc tôt le matin. Pour cette expérimentation, ce 20 janvier 2021, le rendez-vous est donné sur le terrain à 6h30.

Pour beaucoup, cela ne change pas forcément grand chose, on se réveille tôt de toute manière. "C'est plus dans les jambes, le corps n'est pas tout à fait réveillé", explique le milieu Jonathan Mortoire. La séance commence donc par un long réveil musculaire, sans ballon. "Vous m'enverrez un message dans l'après-midi, pour savoir comment vous vous sentez, demande le coach. Je suis sûr que vous serez bien !"

Pourtant, c'est une nouvelle journée qui va commencer pour la grande majorité des joueurs. Agents municipaux ou couvreurs, pas de temps à perdre pour eux. Certains vont arrêter avant la fin de l'entraînement, pour être à l'heure au travail. "J'ai vu avec mon patron, explique l'attaquant Brice Hénoc. Je vais rattraper un peu sur le midi ou sur le soir. Il est arrangeant et il aime le foot !"

La séance dure une heure et demie, se termine vers 8h, avec un petit-déjeuner. Réconfort utile avant d'entamer une journée de travail avec un entraînement dans les jambes.