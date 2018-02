Le journal L'Equipe dévoile les salaires de la Ligue 1. Au FC Nantes, le footballeur le mieux payé est K. Sigthorsson dont le salaire brut mensuel serait de 150 000 euros. Il n'a plus joué depuis fin 2016. Plus globalement, le consultant Olivier Quint trouve certains salaires "incroyables".

Nantes, France

Au FC Nantes, c'est l'entraîneur qui est le mieux payé, et de loin, selon les informations de L'Equipe, publiées ce mardi. Claudio Ranieri, avec un salaire estimé à 340 000 euros par mois, est même le troisième coach le mieux rémunéré de Ligue 1. Chez les joueurs, celui dont le salaire serait le plus élevé n'a plus joué à Nantes depuis août 2016 et son départ sous forme de prêt chez les turcs de Galatasaray ! Revenu à la Jonelière mi-janvier, où il participe aux entraînements, après une blessure au genou contractée en Turquie, l'islandais Kolbeinn Sigthorsson n'a d'ailleurs plus évolué en compétition depuis dix-sept mois. Et pourtant, selon L'Equipe, il gagnerait donc 150 000 euros par mois... "Sigthorsson était venu [au FC Nantes en 2015] avec une réputation qu'il n'a jamais justifiée, donc le club paie cher une réputation et peut s'en mordre les doigts", estime e consultant de France Bleu Loire Océan et ex joueur nantais Olivier Quint, pour qui "Sigthorsson est quand même payé à rien faire depuis des années."

Le capitaine du FC Nantes, Léo Dubois n'est pas dans les onze plus gros salaires de l'équipe

Juste derrière lui dans le tableau des joueurs les mieux payés chez les Canaris, figure l'attaquant burkinabé Préjuce Nakoulma (120 000 euros par mois), peu utilisé par Claudio Ranieri : selon les statistiques affichées sur le site du FC Nantes, l'attaquant a joué seulement seize matchs et inscrit deux buts depuis son arrivée il y a un an. A contrario, un joueur très utilisé par Claudio Ranieri, et qui sont des pièces maîtresses de l'équipe, actuellement cinquième de Ligue 1, comme le capitaine Léo Dubois, 23 ans, est en-dessous de la moyenne estimée des salaires bruts mensuels du club (50 000 euros) et n’apparaît même pas dans le TOP 11 des joueurs les mieux payés du FCN. "C'est très surprenant", estime Olivier Quint : "Dubois est irréprochable. Après, on va peut-être mieux comprendre ses envies de départ [il a signé à Lyon à partir de la saison prochaine] et d'aller mieux gagner sa vie ailleurs." Et sans donner de noms, le consultant de France Bleu Loire Océan trouve _"_incroyable" que "des joueurs gagnent 40 000 euros en jouant un match sur deux, un match sur trois !"(Jules Iloki serait payé, par exemple, 40 000 euros par mois selon L'Equipe)".

"Ca pourrait créer des dissensions entre les joueurs" (Olivier Quint)

Pour Olivier Quint, cette publication des salaires de certains joueurs dans le quotidien sportif pourrait avoir des conséquences sur l'équipe : "c'est délicat, il y a toujours des comparaisons entre les joueurs et c'est toujours malsain". Pour l'ancien Canari,"tant que l'équipe aura l'objectif de garder cette cinquième place et sera dans la course, je pense que les joueurs vont tous tirer dans le même sens". Mais si le FC Nantes venait à "décrocher", "ça pourrait créer des dissensions entre les joueurs. Vous savez très bien que chez les joueurs, c'est souvent l'objectif personnel qui prime. Et puis _quand on voit ces chiffres-là, certains pourraient être tentés d'aller voir ailleurs comme c'est déjà le cas de Léo Dubois_", explique Olivier Quint.

Léo Dubois, défenseur et capitaine du FC Nantes © Maxppp -

Selon L'Equipe, après Sigthorsson et Nakulma, c'est le défenseur brésilien qui touche le troisième plus gros salaire (120 000 euros bruts mensuels également). Viennent ensuite le défenseur Nicolas Pallois et le gardien roumain Cyprian Tatarusanu (100 000 euros), puis Valentin Rongier et le slovène René Khrin (50 000 euros).