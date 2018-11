Au FC Rouen, les supporters veulent devenir actionnaires

La fédération des supporters du FC Rouen doit réunir 25.000 euros d'ici la fin du mois. C'est le montant fixé par le club pour entrer au capital de la future SAS. Les culs rouges se mobilisent et appellent tous les amoureux des diables rouges à faire un geste.

Rouen, France

Dix ans après les supporters du Havre AC, ceux du FC Rouen se lancent aussi ! Objectif : entrer au capital du club rouennais, qui d'ici peu deviendra une SAS (Société par Action Simplifiée). Pour cela, les culs rouges doivent réunir une coquette somme : 25.000 euros, avant la fin du mois de novembre. C'est le tarif du ticket d'entrée fixé par le club. Le délai est court, mais la mission pas impossible. Pour en parler, le président des culs rouges étaient notre invité, ce mardi, dans Bienvenue au club.

Mathieu Gudefin a tenu a expliqué que le projet était "plus que symbolique", et que s'il avait choisi de s'engager dans cette voie, avec ses collaborateurs, c'était notamment parce que "après trois dépôts de bilan sur les vingt dernières années, c'était une nécessité de rassurer" les supporters et de montrer que le projet du club semblait enfin solide.

Pour le moment, les culs rouges (350 membres) ne savent pas quelle part du capital représentera leur action, sans doute "entre 5 et 10%" selon les estimations, mais ils savent qu'une fois entrés au conseil d'administration, la parole des supporters sera entendue. Que ces derniers pourront, à l'avenir, tenter d'influer sur les décisions et sur la stratégie du club.

Les anciens joueurs sollicités

Les supporters du FCR, qui évolue aujourd'hui en Nationale 3 après avoir connu la première division, comptent sur les dons de particuliers, mais aussi sur ceux d'anciens grands joueurs du club : Demba Ba, Damien Da Silva ou encore Pierre-Eymerick Aubameyang. Ils s'appuient également sur la générosité de plusieurs personnalités locales : le député de Rouen Damien Adam a récemment mis la main à la poche, tout comme le président du club de rugby de Rouen, Jean-Pierre Louvel.

Pour participer à la campagne de financement, cliquer ici.