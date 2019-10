Au "Foot Féminin Nîmes Métropole Gard" l'effet Coupe du monde s'est fait sentir

Nîmes, France

Sur le stade annexe des Costières, à deux pas du terrain où évoluent les professionnels, le groupe des 7-10 ans du "Foot Féminin Nîmes Métropole Gard" commence l'entraînement. Sur les 12 joueuses présentes sur la pelouse, seulement une seule était déjà inscrite la saison passée. C'est dire à quel point le club a bénéficié de la médiatisation du dernier Mondial de football féminin, organisé en France cet été. "En tout, je pense qu'on a enregistré près d'une quarantaine de nouvelles joueuses. On est passé de 6 à 10 équipes", explique Manon Bernard, éducatrice depuis plusieurs années.

Dans les tribunes, de nombreux parents sont venus voir jouer leurs enfants. Pascal a inscrit sa fille Maya cet été : "Elle a suivi les Bleues pendant la Coupe du monde et a voulu s'inscrire. Maintenant, elle adore ça !"

Changement de mentalité

Si le parcours des Bleues s'est malheureusement arrêté assez tôt en juin dernier (la France a été éliminée en quart de finale), la couverture de l'événement a permis de changer les regards sur ce sport et a encouragé les parents à inscrire leurs filles. "Avant, dans le département, nos filles jouaient contre des équipes de garçons car il n'y avait pas assez de licenciées, raconte Gabrielle Taves, salariée du Foot Féminin Nîmes Métropole Gard. Maintenant, ce n'est plus le cas et on peut faire évoluer nos joueuses sur des plateaux féminins. Cela a fait changer d'avis quelques parents réfractaires !"