Le Havre, France

Le HAC accueille Grenoble, et Fernand Mayembo ses anciens coéquipiers. A l'occasion de la deuxième journée de Ligue 2, ce vendredi, au Stade Océane, le défenseur central de 22 ans va retrouver son ancien club. Une formation grenobloise où il a passé un an et demi et avec laquelle il a décroché deux montées en deux ans, avant de rejoindre le Havre AC. Ambitieux mais patient, Fernand Mayembo sait qu'il a peu de chance d'être titulaire pour ce premier rendez-vous de la saison à domicile. Le congolais travaille et attend son heure. Il pourrait notamment "bénéficier" du départ de Harold Moukoudi. Ce dernier, très convoité, pourrait quitter le club normand avant la fin du mercato d'été.

Portrait de Fernand Mayembo - par Bertrand Queneutte :

