Vendu à Rennes l'hiver dernier pour près de 10 millions d'euros, le joueur prêté à son club formateur dans la foulée pour finir la saison ne joue quasiment plus. Rafik Guitane est pourtant l'un des offensifs les plus talentueux du Havre AC. Une énigme.

Le Havre, France

Rafik Guitane pourrait commencer à trouver le temps long. Peu utilisé en début de saison, le jeune homme avait fini par faire son trou, à la fin de l'année 2017. Brillant et décisif sur chacune de ses apparitions, le milieu offensif de 18 ans était même parvenu à gagner une place de titulaire sur la phase aller. Puis du jour au lendemain, plus rien, ou presque. Entre temps, un mercato d'hiver au cours duquel le HAC accepte une offre du Stade Rennais.

Une offre alléchante : un chèque de 10 millions d'euros et un prêt à son club formateur jusqu'à la fin de la saison. Un nouvel horizon qui a, selon son coach, perturbé quelque peu le jeune milieu de terrain. Seulement, difficile d'imaginer que son talent se soit évaporé. Le temps de jeu de Rafik Guitane a pourtant bel et bien chuté, brusquement, sans que les résultats du club ne justifient son absence.

A quoi bon ?

Depuis fin janvier et son transfert a Rennes, Rafik Guitane n'a plus que des miettes : quatre apparitions et seulement 50 minutes de jeu. Une situation que personne ne comprend. L'intéressé lui-même ainsi que son entourage ont de quoi s'interroger, à juste titre.

Considéré comme le joueur offensif le plus talentueux de l'effectif normand, Rafik Guitane a de quoi se se demander pourquoi son staff ne fait pas plus appel à ses talents. D'autant que les résultats du HAC sur la phase retour sont inquiétants, notamment concernant l'animation offensive. Une fois de plus, à Châteauroux ce vendredi (2-1), dans un match ou Rafik Guitane est resté cloué sur le banc, le HAC a montré toutes les peines du monde à se montrer dangereux et surprenant devant.

Et quand bien même Alexandre Bonnet est un joueur important au sein du groupe, Oswald Tanchot en est convaincu, quand bien même il est plus expérimenté et sans doute plus apte pjysiquement à faire une saison pleine, on ne peut pas dire que le capitaine affiche des statistiques ultra convaincantes et indiscutables, au point d'apparaître comme un incontournable au poste de meneur de jeu : deux buts et quatre passes décisives depuis le début de saison, alors même qu'il est l'un des joueurs les plus utilisés (2294 min). Rafik, lui, compte une réalisation et deux passes décisives... malgré un temps de jeu cinq fois inférieur.

De quoi s'interroger et, au moins, relancer la concurrence ? Non. Le prometteur Rafik Guitane, un garçon pourtant international avec les U19 et que bon nombre d'entraîneurs en Ligue 2 rêveraient de voir dans leur effectif, semble parti pour continuer d'évoluer principalement avec la CFA d'ici le mois de juin. Il partira ensuite à Rennes, où les dirigeants comptent sur lui.

Un goût d'inachevé ?

Un joueur comme Rafik Guitane, vendu si cher et si jeune, pourrait avoir déjà la tête ailleurs et ne plus penser qu'à Rennes. Seulement, ce n'est pas le cas. Depuis son départ, mal accepté par une partie du public normand, l'ébroicien n'a cessé de clamer son envie de bien faire, de bien finir, et d'aider son club formateur à rejoindre l'élite. Son entourage ? Idem. La volonté est totale de voir la pépite se concentrer sur sa fin de saison et sur l'objectif du Havre AC. De quoi rendre un peu plus difficile à comprendre son manque de temps de jeu. Toujours impliqué et concerné, Rafik Guitane patiente. Il n'a de toute façon pas le choix.

Les supporters, eux, n'espèrent qu'une chose : que le HAC n'aura pas à le regretter.