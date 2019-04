Au Havre AC, Samba Diop est encore "dans toutes les têtes"

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2018, Samba Diop disparaissait brutalement, suite à un malaise cardique. Un an après, le jeune défenseur du HAC est encore dans tous les esprits, au sein du club havrais.

Le Havre - France

Au Havre AC, personne n'a oublié ni n'oubliera Samba Diop. Un an après sa mort, le jeune homme de 18 ans, qui allait signer son premier contrat professionnel, occupe toujours les pensées de ses anciens partenaires, éducateurs et dirigeants. Ce weekend, les fans présents au Stade Océane lui ont rendu hommage, en respectant une minute d'applaudissements. Le kop havrais a également déployé une banderole : "Samba, toujours présent". Le lendemain, émotion encore palpable, cette fois sur et autour de la pelouse de Maurice Baquet, à Gonfreville, l'Orcher à l'occasion d'un match de l'équipe réserve.

Reportage France Bleu de Bertrand Queneutte