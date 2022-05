"Au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mon rêve" : Kylian Mbappé explique son choix de rester au PSG

"Depuis tout petit, au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mon rêve. C'est à la fois un choix, un principe et un privilège", écrit ce dimanche Kylian Mbappé sur son compte Twitter. L'attaquant star a confirmé samedi qu'il prolongeait au sein du PSG jusqu'en 2025. Désormais, il explique ce choix.

"J'ai la conviction qu'ici je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets", poursuit le joueur qui en profite pour remercier le président du club, Nasser Al-Khelaïfi "pour sa confiance, son écoute et sa patience." Kylian Mbappé adresse également un mot aux supporters : "J'ai également une pensée pour tous les supporters du PSG, en France et à travers le monde, pour leurs innombrables témoignages d'affection, en particulier ces derniers mois."

Un mot pour le Real Madrid

Enfin, l'attaquant star s'adresse également au Real Madrid à qui il a fini par dire non en faveur du PSG : "Je voulais aussi remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est çà la hauteur de mes hésitations." Et le joueur de conclure : "Je serai leur premier supporter pour la finale de Ligue des champions, à Paris. Chez moi."

Pour rappel, LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, a annoncé samedi qu'elle allait déposer une "plainte" auprès de l'UEFA contre le Paris Saint-Germain dans le cadre du transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid pour "défendre l'écosystème économique du football européen".

Et pour revivre tous les rebondissements de cette affaire hors norme et la folle soirée de samedi soir, rendez-vous lundi matin sur France Bleu Paris pour une matinale spéciale dès 6 heures.