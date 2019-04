Au Mans FC, "on a laissé derrière l'idée d'être barragiste" pour la Ligue 2

Le Mans FC veut tenter d'une série noire de huit matchs sans victoires (6 défaites, 2 nuls) : les sang et or reçoivent Lyon Duchère au MMArena ce vendredi soir, à 20 heures. L'occasion de se relancer, sans toutefois rêver trop loin. Redescendu à la 4ème place du classement de National, le Mans FC fait définitivement une croix sur une potentielle montée en Ligue 2.

Finir dans les 5 premiers du classement

Après un début de saison où les victoires se sont enchaînées, le Mans FC est dans le dur depuis maintenant deux mois. Le coach Richard Déziré ne compte donc pas se bercer d'illusions : "on a relégué au second plan l'accession à la place de barragiste pour la Ligue 2, explique-t-il. Il faut arrêter de rêver".

"Mathématiquement, c'est encore faisable, mais les dynamiques entre Laval (3e au classement - ndlr) et nous sont inversées, ajoute le coach. Il faudrait qu'on gagne nos cinq derniers matchs et que Laval en perde deux". Une pointe de déception dans l'équipe, mais "si on fait la synthèse de de la saison il y a des choses intéressantes, donc on veut finir dans les cinq premiers, souligne Richard Déziré. Il s'agit de donner la meilleure image possible et de ne pas finir en eau de boudin".

Le problème, ce n'est pas notre classement, c'est l'anormalité de cette série sans victoires pendant 8 matchs.

Relâcher la pression

Avec un effectif jeune et peu aguerri au championnat de National pour certains joueurs, Richard Déziré espère ainsi faire baisser la pression sur les joueurs pour les dernières rencontres de la saison. "Il faut qu'on arrive à être plus efficace et lâcher les chevaux dès le coup d'envoi", insiste-t-il, et ce dès vendredi soir face aux lyonnais.

"On va aborder le match contre Lyon avec les crocs car on veut vraiment le gagner !", lance l'attaquant Vincent Créhin. "Jusqu'au match contre Pau le 8 février, on se déplaçait bien ensemble en équipe, et c'est ce qui nous fait défaut dernièrement, ajoute-t-il. Maintenant qu'on sait que les barrages seront compliqués, on va peut-être plus se concentrer sur le match à venir, ça pourrait permettre à certains joueurs de se lâcher".