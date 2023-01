Au SM Caen, Alexandre Mendy ne marque pas pour rien

Quand on parle de ses statistiques, Alexandre Mendy renvoie sur leur utilité et non sur le simple fait de marquer. "Comme je le disais déjà l'année dernière, l'important c'est que ce soit des buts qui amènent des points. Si c'est mettre un but alors qu'on mène trois à zéro ou qu'il ne ramène pas de points, ce n'est pas intéressant. Le plus important c'est d'inscrire des buts qui ramènent des nuls ou des victoires."

Cela tombe bien. Cette saison, à chaque fois que l'attaquant du SM Caen a marqué (6 fois) en Ligue 2 ou fait marquer (2), sa formation n'a pas perdu soit huit fois sur dix-sept journées. L'attaquant Caennais aura soit ouvert le score soit permis à son équipe de repasser devant au tableau d'affichage. Mais jamais il ne marque après la bataille ou pour sauver l'honneur.

Et si l'on regarde ses statistiques de la saison passée, les meilleures de sa carrière, le SM Caen n'a pas concédé non plus de défaite quand le Bissaoguinéen scorait ce qu'il a fait seize fois en championnat. Il faut remonter à sa première demi-saison pour voir le stade Malherbe s'incliner malgré un but de son meilleur artificier. Cela n'est arrivé qu'une seule fois face à Rodez (1-2) il y a près de deux ans de cela (Le 23 janvier).

Face à Bordeaux, Alexandre Mendy peut atteindre un chiffre symbolique à savoir la barre des trente buts inscrits sous les couleurs des Bleu et Rouge. Soit seulement trois de moins que l'ensemble des buts qu'il a marqué dans tous ses autres clubs (Guingamp, Brest, Nice, Bordeaux, Nîmes et Strasbourg).