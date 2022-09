En quête d'un attaquant après les blessures de Steven Nsimba et Sébastien Da Silva, le Stade Lavallois avait mis à l'essai la semaine dernière Yaya Sanogo et Mustapha Sangaré. Les deux joueurs ont appris ce lundi qu'ils ne seront pas conservés.

Au Stade Lavallois, Yaya Sanogo et Mustapha Sangaré ne sont pas conservés après leur essai

Ils ont joué chacun une mi-temps ou presque samedi dernier contre la réserve du SCO d'Angers en match amical, au stade Francis Le Basser (0-0). Et l'expérience n'a pas été vraiment concluante pour Yaya Sanogo et Mustapha Sangaré.

Aucun des deux footballeurs ne s'engagera au Stade Lavallois. Ces deux attaquants ont connu des fortunes diverses pendant la rencontre. Le premier s'est blessé en fin de première période et a dû sortir. Le second s'est montré plus à son aise en pointe de l'attaque mayennaise. L'ancien amiénois était associé à Geoffray Durbant.

Olivier Frapolli et son staff ont fait un point avec les joueurs ce lundi aux Gandonnières. Ils ne sont pas conservés au terme de leur essai, ce qui veut dire que le Stade Lavallois continue ses recherches au poste d'avant-centre.