Au Stade Olympique Châtelleraudais, la direction et les éducateurs ne se comprennent plus

Que se passe-t-il en ce début de saison au Stade Olympique Châtelleraudais? Le club est confronté à de grosses tensions en coulisses, entre la direction et une large partie des éducateurs. Sur les 29 qui travaillent pour le SOC, 26 ont écrit aux dirigeants pour demander des explications sur plusieurs décisions.

Un terrain d'entraînement qui ne passe pas

Sur les 29 éducateurs, 26 ont décidé de ne plus pratiquer ce qu'ils appellent des "séances d'apprentissage" avec les joueurs qu'ils encadrent. Autrement dit, les entraînements ne sont pas habituels, même si Stéphane Dumas, responsable des 3 pôles jeunes, assure qu'il ne "souhaite pas prendre les enfants en otage".

Les éducateurs se plaignent de plusieurs choses, depuis l'arrivée de la nouvelle direction il y a un peu plus d'un an. Selon eux, des salaires n'ont pas été payés, des notes de frais attendent toujours d'être versées, et surtout, ils sont en colère contre la nouvelle organisation décidée par la direction : depuis la rentrée, les plus jeunes enfants, 6, 7, 8 ans, s'entraînent sur les terrains en herbe à côté du stade de la Montée Rouge, et non plus à l'intérieur de l'enceinte.

L'un de ces terrains, qui accueille aussi les entraînements de rugby, n'est pas fermé. "Moi je n'assume pas la responsabilité de mettre des petits de 7 ans sur un terrain qui est ouvert au quatre vents, qui n'est pas clôturé", avance Stéphane Dumas. Ce cadre du SOC, 16 saisons au club, se souvient d'un stage à Pâques, où des jeunes enfants avaient déjà joué sur ce terrain : "Il y a un petit qui est parti, en 10 secondes c'est fait, c'est très rapide, et j'ai mis 40 minutes avant de le retrouver, j'ai eu la peur de ma vie", se souvient Stéphane Dumas, qui avance aussi la présence à quelques mètres de là d'un stand de tir à l'arc, même s'il faut passer une petite butte pour y accéder. "A cet âge-là, les petits n'ont pas assimilé toutes les règles", pointe l'éducateur.

La direction assure que le terrain ne pose pas problème

Julien Lamouche, co-président du SOC, répond que l'aire de jeu est sécurisée. "C'est un faux problème, estime le dirigeant. Je doute que le terrain de Grand Châtellerault aurait été mis en conformité s'il y avait un problème de sécurité, c'est ne pas avoir confiance en nos élus", plaide Julien Lamouche. Il assure que les petits, qui s'entraînaient jusqu'alors sur le terrain honneur, à l'intérieur du stade de la Montée Rouge, ont été déplacés là afin de préserver la pelouse pour les entraînements et matches des équipes premières masculine et féminine.

Les éducateurs se plaignent globalement d'un manque d'écoute de leur direction, d'un "mépris", tacle même Stéphane Dumas, à qui les codirigeants ont demandé de démissionner, pour des "manquements". L'éducateur, toujours en place, assure qu'il paie ses prises de position qui ne plaisent pas à sa hiérarchie, même s'il rappelle qu'il parle toujours "dans l'intérêt du club".**

Un formateur a été débarqué lundi et certains éducateurs contestataires ont été remplacés ponctuellement** par des joueurs de l'équipe première ce mercredi et n'animent donc pas la séance d'entraînement des jeunes. "On est censé donner nos enfants à des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas entraîneurs ni éducateurs?", interroge une maman, venue déposer son fils. "Je suis en soutien à 200% aux éducateurs qu'on connaît, vous je ne vous connais pas", lance une autre à l'entraîneur de l'équipe première, venu essuyer les pots cassés face aux parents qui se posent des questions sur les remous qui touchent le club. Mercredi soir, les éducateurs parlaient d'une pétition qui commence à circuler pour exiger des explications à la direction.