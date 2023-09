Au TFC, la vie sans Zakaria Aboukhlal

Zakaria Aboukhlal a été opéré du genou cette semaine, après être sorti blessé lors de la rencontre de Ligue Europa face à l'Union Saint-Gilloise. Le Marocain va manquer au TFC, qui doit trouver des solutions.

"Une grosse perte" (Desler)

Le vestiaire toulousain se montre solidaire et pense bien sûr à "Zaka", à l'image de Mikkel Desler : "Évidemment, on est vraiment désolés pour Zakaria. C'est une grosse perte pour nous. C'est un homme-clé, un top joueur. Mais le football est un sport collectif et la maison TFC ne doit pas s'écrouler parce qu'il manque un joueur. Certains autres pourront jouer plus et auront des opportunités pour montrer leurs qualités. C'est un vrai challenge pour nous, mais je suis certain que l'équipe saura le relever", confie le défenseur danois qui avait l'habitude d'évoluer dans le couloir droit avec Aboukhlal.

Qui pour le remplacer ?

Le coach Carles Martinez Novell, qui ne peut toujours pas compter sur Ibrahim Cissoko, va devoir composer sans Aboukhlal. "La blessure de Zakaria est difficile parce qu'on perd un autre ailier. On doit s'adapter et trouver la meilleure composition d'équipe pour être compétitif. On perd un joueur qui adorait partir dans le dos des défenses. On peut essayer de faire en sorte que d'autres joueurs fassent la même chose, mais il faut aussi faire avec la qualité de chacun. Si un joueur préfère la balle dans les pieds... On doit discuter avec les joueurs. La structure sera plus ou moins la même de toute façon."

Aron Donnum, Yanis Begraoui ou encore Mamady Bangré pourraient en profiter pour jouer plus. Le coach catalan, qui n'a pas encore trouvé sa recette magique malgré de nombreux schémas tactiques essayés, pourrait aussi s'appuyer sur un système à pistons. Premiers éléments de réponse ce dimanche face à Metz.