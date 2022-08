Au TFC, une billetterie grand public "s'il reste des places" pour la réception du PSG

Le TFC fêtera son retour en Ligue 1 ce dimanche avec la réception de l'OGC Nice. Et fin août, le Stadium accueillera le Paris Saint-Germain dès la 5e journée de championnat. A l'image du Stade de Reims, on fait tout pour remplir l'enceinte de "vrais" supporters.

C'est bien connu, les venues de Paris ou Marseille attirent les foules dans les stades. Et notamment à Toulouse, où le Stadium a pris des couleurs de Parc des Princes ou de Vélodrome ces dernières saisons. Pas question de réitérer la chose : le club veut une enceinte remplie de "vrais" supporters le mercredi 31 août pour la venue de Neymar et de ses coéquipiers. Pour l'heure, la vente n'est ouverte qu'aux abonnés. Et ce, jusqu'à la semaine précédant le match.

Une billetterie grand public "s'il reste des places"

Le TFC devrait dépasser la barre des 10.000 abonnés cette saison pour ce retour en Ligue 1 après deux années de purgatoire. Chacun de ses abonnés a droit à quatre places pour la rencontre face au PSG. Le calcul est simple : si tous ces abonnés prennent les billets, il n'y en aura plus pour le grand public. Et c'est clairement ce que l'on souhaite au club. Inciter les supporters à prendre un abonnement et également remplir le stade avec de vrais amoureux du Tef'.

Pour ceux qui se demandent comment faire pour voir le PSG au Stadium sans être abonné, il faudra patienter et espérer : s'il reste des places, la billetterie pour le grand public ouvrira la semaine précédant la rencontre, prévue le mercredi 31 août.

Quand Reims se moque des "footix"

A Reims, le club n'ouvrira deux tribunes du stade que pour des abonnés ou des personnes parrainées pour les réceptions de Paris et Marseille. Le but, là encore, éviter de voir au stade des supporters de l'OM ou du PSG habitant la région remplir le stade. Un clip pour s'amuser et se moquer de ces supporters qui ne veulent voir que Paris ou Marseille et réalisé par le club a eu son petit effet sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.