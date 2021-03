Au tour de Basile Boli d'essuyer les critiques face à la situation à l'OM

Changement d’entraîneurs, changement de présidence à l'OM, conflit ouvert avec les supporters et Basile Boli reste muet. Il y a quelques jours l'ancien défenseur olympien s'est étonné de l'absence de réaction de Basile Boli alors que le club traverse une période de turbulences dont il a le secret : "Basile Boli, il est où ? Il est à Paris ? Il ne dit rien" s'agace Manuel Amoros sur le plateau de nos partenaires du "football club de Marseille".

"J’aurais aimé qu’il prenne position et qu’il dise ce qu’il pense de la gestion d’Eyraud, de Longoria." - Manuel Amoros

Sur le modèle des banderoles anti-Eyraud qui ont fleuri partout à Marseille, les mêmes slogans affichés contre le mutisme de Basile Boli comme ci-dessus sur l'A50 à hauteur de la Valentine.

Manuel Amoros en appelle à plus de détermination et de courage pour celui qui offrit la coupe aux grandes oreilles à Marseille, le 26 mai 1993, en rappelant "quand je travaillais à OM TV, à un moment j’ai dit à Labrune que c’était un incompétent. Je me suis fait virer, mais au moins j’ai dit ce que je pensais."

Contacté par nos soins, Basile Boli a refusé de s'exprimer