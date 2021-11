Face à Agde, ce dimanche, les footballeurs amateurs de Chemin Bas d'Avignon, à Nîmes, rêvent de poursuivre leur aventure en Coupe de France. Et affronter des professionnels, au prochain tour.

Au tour des nîmois de Chemin Bas de rêver plus loin en Coupe de France de football

On joue ce week-end le huitième tour de la Coupe de France de football. Après la qualification du Nîmes Olympique, ce samedi à Aubagne (victoire aux tirs au buts. 2-2 score final), c'est autour du deuxième et dernier club gardois encore engagé de jouer ce dimanche. Et ce sont les amateurs du Chemin Bas d'Avignon (Régionale 2, 5e de la poule A), à Nîmes, qui entrent en jeu. Les Nîmois reçoivent Adge (N3) au Stade Jean Bouin. Un défi de taille pour le club amateur du Chemin Bas qui n'a jamais dépassé le cinquième tour de cette compétition ! Deux divisions séparent les deux clubs.

Rendez-vous à 13H30 au stade Jean Bouin, à Nîmes, pour soutenir le FC Chemin Bas.