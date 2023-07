Aubameyang à l'OM : "J'espère qu'il pourra enflammer le Vélodrome" réagit le consultant Fabien Laurenti

Pierre-Emerick Aubameyang à l'Olympique de Marseille, c'est quasiment signé. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour que le natif de Laval, en Mayenne, ne pose ses valises dans la cité phocéenne et foule la pelouse du Vélodrome. Il reviendra en France dix ans après avoir quitté le pays.

"Il peut apporter toute son expérience"

L'attaquant de 34 ans est passé par de grands clubs, comme Arsenal, le FC Barcelone ou encore Chelsea, mais il a peu marqué avec les Blues la saison dernière. Pour le consultant football de France Bleu Provence, l'ancien joueur professionnel de l'OM Fabien Laurenti, ce n'est pas un problème et au contraire, c'est une très bonne chose de l'avoir à Marseille. "C'est un joueur qui connaît très bien notre championnat et je pense qu'il peut apporter toute son expérience", réagit le consultant interrogé par France Bleu Mayenne. "Quand on joue dans un club comme l'OM, je pense qu'on a envie de faire des choses", ajoute Fabien Laurenti, "je pense que Pierre-Emerick Aubameyang va sentir cette force qui se dégage de ce club et il aura envie de faire le meilleur possible".

"Il faudra sans doute être patient parce qu'il n'a pas beaucoup joué ces dernières saisons donc il va falloir qu'il reprenne le rythme des matches", ajoute le consultant, "mais une fois que le rythme sera là, je suis convaincu que ce type de joueur-là peut apporter à l'OM et avec les nombreux buts qu'il marquera, il pourra enflammer le Vélodrome", espère Fabien Laurenti.

"Ce sera à l'entraîneur de bien mettre un cadre"

La vie nocturne de PEA aurait pu freiner les ardeurs de certains clubs, ça lui a même attiré des problèmes en sélection avec le Gabon . Il s'était brouillé avec la sélection en 2022 car l'ancien Stéphanois n'avait pas pu jouer la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2022, testé positif au coronavirus après une soirée en boite de nuit à Dubaï pendant la préparation de la compétition. Mais pour Fabien Laurenti, le nouveau coach olympien Marcelino et son staff sauront tenir le Mayennais. "Ce sera à l'entraîneur de bien mettre un cadre à chaque joueur qui serait un peu trop la tête en l'air et qui penserait à autre chose", ajoute le consultant pour France Bleu Provence depuis un an et demi, "moi, je suis convaincu après quand on arrive à l'OM, avec la pression des supporters tout ça, on a vite l'idée en tête qu'il faut être sérieux et donner le meilleur de soi-même sinon, croyez-moi, les oreilles risquent de chauffer".

Pierre-Emerick Aubameyang passait sa visite médicale ce jeudi et le Mayennais a donné son accord pour un contrat de trois ans, deux ans plus une en option, qu'il devrait parapher très vite.