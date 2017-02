AUDIO - Ligue 1 : le PSG humilie l'OM au Vélodrome (5-1)

Ce dimanche, le Paris-Saint-Germain a remporté la plus large victoire de son histoire dans un clasico au Vélodrome. 5 buts à 1 pour le PSG face à des Marseillais dépassés. Paris reprend la deuxième place de L1 et reste à trois points du leader Monaco.

Jamais dans son histoire le PSG n'avait giflé l'OM ainsi dans un clasico au Vélodrome. Ce dimanche, Paris n'a fait qu'une bouchée de Marseillais perdus. Buts pour le PSG de Marquinhos (5'), Cavani (15'), Lucas (50'), Draxler (60') et Matuidi (73') et le but pour l'OM a été marqué par Fanni (70').

Avec ce succès sans même trop forcer, le PSG reprend la deuxième place et se retrouve à trois points du leader Monaco. Prochain match en L1 au Parc des Princes (17h) le samedi 4 mars face à Nancy. Avant cela le PSG est attendu dans les Deux-Sévres pour affronter Niort en Coupe de France (mercredi 18h30).

Les buts de ce match avec Eric Rabesandratana et Bruno Salomon

"L'homme du match pour moi : Unai Emery par ses choix et sa gestion du clasico." Eric Rabesandratana consultant PSG France Bleu.

