AUDIO PSG : "Il faut un patron dans ce club !", le président du Collectif Ultras Paris prend la parole

Nicolas Boffredo prend rarement la parole dans les médias mais cette fois-ci l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid est un peu le résultat qui fait déborder le président du Collectifs Ultras Paris. Le principal groupe de supporters du PSG, installé dans le virage Auteuil, a d'ailleurs sorti en début d'après-midi un communiqué pour demander la démission du président Nasser Al-Khelaïfi. Et le CUP de préciser que la rencontre face à Bordeaux ce dimanche serait l'occasion de faire passer quelques messages aux dirigeants, entraîneur et joueurs du PSG après la débâcle à Madrid.

"Ce n'est plus de la tristesse, on est arrivé au dégout, à la haine"

En début d'entretien, quand on demande à Nicolas Boffredo comment-il va 72h après Madrid ? Le président du CUP n'a pas caché son amertume "Ca ne va pas du tout, ça ne passe pas (l'élimination)". "Les anciennes expériences, la remontada, l'élimination contre Manchester United, etc... avaient du mal à passer mais celle-là, c'est encore pire parce qu'on pensait qu'ils avaient compris."

Il y a quelques semaines d'ailleurs "on avait déjà tiré la sonnette d'alarme. On sentait bien que ça partait de travers", le CUP avait déjà manifesté sa colère en février, désertant leur tribune habituelle au Parc des princes pendant les 25 premières minutes de la rencontre de Ligue 1 contre Rennes (1-0). Dans une banderole, ils avaient adressé un message à Leonardo lui demandant s'il n'était pas "l'heure de dégager".

Désormais, les ultras demandent la démission de Nasser Al-Khelaïfi. C'est d'ailleurs la première fois depuis l'arrivée des propriétaires qatariens en 2011 que le Collectif Ultra Paris demande la démission du président et appelle sur twitter les supporters à se joindre à eux dimanche pour "montrer notre mécontentement", "sans violence", lors du match de Ligue 1 contre Bordeaux.

"On cite Nasser mais le problème est général, c'est tout un tas de personnes qu'il y a autour", précise Nicolas Boffredo. "On n'arrive plus à comprendre comment est géré le club, il y a trop d'intermédiaires, trop de personnes qui viennent polluer le club. Il faut un patron, quelqu'un qui prenne une décision forte et que tout le monde écoute", réclame le supporter. "Oui, Nasser est l'acteur principal de notre retour, oui, il nous a soutenu mais arrive un moment où on ne peut plus cautionner certaines choses", s'emporte le président du CUP.

"Le PSG, ce n'est pas la maison de retraite, la fête, les sorties"

Dans son constat amer de la situation du PSG, Nicolas Boffredo reproche aux dirigeants parisiens leur politique de recrutement. "Les grands d'Europe ne réagissent pas comme le PSG. Quand ça ne va pas, qu'est ce qu'on fait ? On va chercher les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, le football ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la playstation." Nicolas Boffredo pointe notamment du doigt (sans dénigrer le palmarès du joueur) l'arrivée de la superstar Lionel Messi à l'été 2021. "Les dirigeants ont peut-être oublié d'acheter des joueurs qui servent vraiment au club. Le PSG, ce n'est pas la maison de retraite, la fête, les sorties". Le président du Collectif Ultras Paris souhaite "un patron qui prenne des décisions, qui sache sanctionner des joueurs qui font n'importe quoi". Il pointe aussi la responsabilité de l'entraîneur Mauricio Pochettino, "qui n'assume pas ses choix" et celle des joueurs, "qui n'ont pas une attitude de guerriers".

Nicolas Boffredo devant le virage auteuil du Parc des Princes © Radio France - Bruno SALOMON

Ce dimanche, l'ambiance s'annonce donc très fraîche entre les fans du PSG et les joueurs. Outre une "grève" des chants, le Collectif Ultras Paris prévoit de faire passer de nombreux messages via des banderoles.