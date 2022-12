"Aujourd'hui, le Maroc n'est plus une surprise" pour l'entraineur de Bergerac, en Dordogne

L'an dernier, il a été le petit poucet de la Coupe de France, éliminant Saint-Etienne et Metz, avec son équipe du Bergerac Périgord Football Club. Alors Erwan Lannuzel, l'entraineur du BPFC , sait bien qu'être le favoris ne garanti rien du résultat final. Il prévient les bleus :

"Il faut se méfier du Maroc. Le football est l'un des seuls sports ou les surprises sont aussi nombreuses. On le voit là a la coupe du monde, a travers la Coupe de France."

Mais pour Erwan Lannuzel, les joueurs de Didier Deschamps sont prévenus : "L'avantage qu'a l'équipe de France c'est qu'aujourd'hui le Maroc n'est plus une surprise. L'Espagne et la Belgique nous ont servi d'exemple. Je pense que sur l'aspect mental et psychologique, les joueurs de l'équipe de France vont être très concentrés. Il faut respecter cette équipe du Maroc".