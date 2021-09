DFCO - Aurélien Scheidler : "j'aimerais atteindre la barre des 10 à 12 buts"

Le DFCO retrouve le sourire, grâce à sa première victoire de la saison face à Bastia pour la 7e journée de Ligue 2. Avant le match, l'attaquant Aurélien Scheidler, meilleur buteur dijonnais (3 buts), a reçu le trophée de meilleur joueur du mois d'août, élu par les supporters. Le grand attaquant (1m92) est venu le célébrer dans l'émission 100% DFCO sur France Bleu Bourgogne, lundi 13 septembre 2021.

Aurélien Scheidler, invité de 100% DFCO Copier

Qu'avez vous ressenti lorsque vous avez reçu ce trophée devant le public de Gaston Gérard ?

C'est la première fois que je suis élu avec le DFCO meilleur joueur du mois. Je suis très flatté. Bon, ce ne sont pas les performances que j'aurais préféré avoir avec le DFCO, mais très ravi d'avoir reçu le trophée.

Pourquoi avez-vous été élu selon vous?

Sur le début de saison, j'ai été assez régulier, mis à part sur les deux premiers matchs. J'ai mis trois buts en trois matchs, donc je pense que les supporters ont apprécié.

Pas trop frustré d'avoir débuté sur le banc contre Bastia ce weekend ?

Si, forcément, quand on est attaquant, qu'on est compétiteur, on est forcément frustré quand on est remplaçant, mais bon le coach a fait un choix. On a maintenu le score, on a gagné 2-1, c'est le principal.

Est-ce que vous avez un objectif de buts marqués cette saison ?

On se fixe forcément des objectifs. J'aimerais atteindre la barre des 10 à 12 buts avec le DFCO.

Est ce que vous vous sentez plus à l'aise avec une autre attaquant à vos côtés et un numéro 10 derrière vous?

Oui, j'ai plus de mal à être seul en pointe. Contre Bastia, le coach a fait un choix, un seul attaquant, donc il y a forcément un joueur qui paye. Mais je préfère jouer avant un attaquant et un dix derrière.

Vos trois buts sont des "beaux buts", après un gros travail près du but. L'agilité dans la surface c'est l'une de vos principales qualités ?

Quand on est grand, on est forcément moins mobile. Mais je travaille un maximum sur ça, sur les appuis, pour être le plus rapide possible. J'essaye de jouer de ma qualité, de ma puissance.

Comment avez-vous vécu votre prêt à Nancy la deuxième moitié de la saison dernière ?

Très bien. C'est un groupe qui m'a très bien accueilli, je me suis vite adapté. J'ai vraiment très bien vécu mon expérience là-bas, ça m'a permis d'évoluer, de grandir, c'est le principal. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant de rester.

Il y a eu des contacts avec Nancy cet été ?

Oui, le président et le coach voulaient que je reste, mais du côté du DFCO c'était hors de question que je parte.

Qu'est ce qui vous séduit dans le projet dijonnais ?

On m'avait promis d'avoir un peu plus de temps de jeu que la saison dernière. Quand on est considéré dans un groupe, c'est toujours mieux pour un joueur. On m'avait dit qu'on allait essayer de jouer le haut de tableau, c'est ce qu'on est en train de travailler pour remonter le plus vite possible.

Après la victoire contre Bastia, Patrice Garande a évoqué un vestiaire "euphorique". Vous avez senti un gros soulagement ?

Oui, un soulagement pour tout le monde, pour nous comme pour les supporters. On a pu voir la communion qu'il y a eu avec eux. C'était l'euphorie dans le vestiaire, on a vraiment profité de ce cri de guerre, que je ne connaissais pas d'ailleurs ...

Fred Sammaritano a retrouvé sa voix ?

(Rires) Oui il s'est en remis pendant le weekend, ça va mieux !

Maintenant, il faut que le DFCO démarre une série ...

Avec ce qu'on a vécu la saison dernière, le plus dur c'était cette première victoire à aller chercher. Dans les têtes, on se sent beaucoup mieux. Ce qu'il faut, c'est enchainer en gagnant contre Dunkerque samedi, on va tout faire pour. La Ligue 2, c'est un championnat très compliqué, où tout le monde peut gagner contre tout le monde. Les matchs qui arrivent seront décisifs.

Qu'est ce qui a changé au quotidien, à l'entraînement, depuis l'arrivée de Patrice Garande?

Il y a beaucoup plus d'intensité aux entraînements. C'est un entraîneur qui ne rigole pas du tout. Je pense qu'on avait besoin de ça, il fallait remettre de l'ordre dans les rangs. Maintenant il est arrivé, c'est une méthode de travail différente, il faut s'y habituer, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de voir que c'est en train de payer, donc c'est parfait.

Vous avez pris cette saison le numéro 21, celui du mythique Stéphane Mangione et de la Côte-d'Or ? Pourquoi ?

C'est juste que c'était mon premier numéro quand j'ai signé pro pour Orléans, ça m'avait porté chance, j'avais fait une belle saison, j'avais marqué pas mal de buts (9 buts toutes compétitions confondues en 2019/2020, ndlr). Je savais que Mounir (Chouiar) allait partir, donc j'ai souhaité prendre ce numéro là, tout simplement.

Vous régalez par vos nombreuses célébrations. Quelle est votre préférée ?

C'est plutôt l'archer, c'est une célébration que je fais depuis que j'ai signé professionnel. Je ne sais pas, je ne sais même pas d'où elle sort cette célébration. On va essayer d'en faire un maximum cette saison !