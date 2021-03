Aurélien Simon, l'homme de l'ombre qui contribue à faire briller Andy Delort

Depuis près de deux ans, Aurélien Simon est le préparateur physique personnel de Andy Delort, attaquant de la Paillade. Il l'aide à progresser dans de nombreux domaines, notamment physique et musculaire, en plus de tout le travail effectué par le MHSC.

Dans 100% Paillade, sur France Bleu Hérault, Aurélien Simon nous a raconté sa relation et le travail qu'il mène depuis plus de deux ans avec Andy Delort, attaquant du MHSC, ainsi qu'avec d'autres sportifs de haut niveau.

Préparateur physique, à la tête de la société Pro Evolution Coaching, il ne s'agit pas pour lui de se substituer à ceux du club héraultais, au contraire. Il loue et admire leur travail, mais propose d'apporter un coaching et des outils complémentaires aux athlètes qui s'attachent ses services, comme l'attaquant sétois.

BQ : Peut on qualifier Andy Delort de bourreau de travail

AS : Oui, complètement. C'est un bourreau de travail et c'est un sportif hors-norme. Andy, je le définis comme ça. C'est un athlète à part, pour moi.

BQ : Qu'a-t-il de plus ou de différent des autres ?

AS : Déjà, il a une personnalité hors-norme. Il a un physique hors-norme. Et contrairement à une idée reçue qui pourrait faire croire qu'un attaquant un peu bodybuildé, pour vulgariser les termes, ce serait un frein à l'expression de sa performance, lui démontre que ça peut-être une qualité. Et nous, on axe notre travail sur cette qualité qui est la sienne, on s'appuie dessus plutôt que de l'effacer au profit d'autres qualités plus répandues chez les attaquants.

BQ : Est ce que ses fameux mollets, c'est à vous qu'on les doit ?

AS : Non (rires). J'aimerais bien, mais ça, c'est la génétique. On ne lutte pas contre 2,8 millions d'années d'évolution. Andy Delort, c'est un des seuls prédateurs du Velociraptor encore en vie (rires).

BQ : Combien de fois et combien d'heures le coachez-vous chaque semaine ?

AS : Ça dépend. Quand on sur des périodes d'intersaison, sur des périodes très spécifiques, on a des protocoles très spécifiques. On peut monter jusqu'à 12 heures de travail. Mais en règle générale, entre une heure et une heure et quart, en saison régulière. On travaille alors une à deux fois par semaine ensemble. Je m'appuie essentiellement sur six qualités physiques que je développe chez lui, à savoir : la force explosive, la puissance explosive, la puissance force, la puissance vitesse, la pliométrie, ainsi que la création et le développement du saut parabolique, que j'ai transféré de mes compétences, puisque j'ai évolué pendant un certain temps dans le basket de haut niveau, notamment dans le basket international. Et on travaille aussi sur ce qu'on appelle la lipolyse, pour essayer d'améliorer son rapport masse maigre, masse grasse. Andy Delort, c'est un athlète qui a très, très peu de gras.

BQ : Etes-vous en lien avec le MHSC ?

AS : Il n'y a pas de lien. Je n'entretiens pas de lien spécifique avec le club, même si au fond de moi, c'est ce dont je rêverais. Mais concrètement, mon travail à moi, c'est d'adapter mon protocole pour ne jamais impacter sur le travail de grande qualité qui est effectué par le staff du MHSC. Moi, je suis là pour apporter un plus, pour sublimer l'expression de sa performance et donc je crée un protocole à la hauteur de Andy, dans le respect de l'institution MHSC. Moi, je suis un fan de Montpellier et je suis natif de Montpellier.

BQ : Avez-vous un protocole établi à l'avance ou adaptez-vous vos entraînements à chacun des sportifs que vous prenez en main ?

AS : Moi, j'ai développé ce qu'on appelle des protocoles type hybrides, à disciplines associées. Avant de prendre en charge mon athlète, je vais d'abord faire un travail avant de le rencontrer. J'étudie notamment ses vidéos. Lors de la première séance, j'aime faire une analyse biomécanique, une analyse structurelle. J'essaye de définir le profil psychologique du joueur. Je travaille énormément sur l'anatomie du mouvement, la fréquence d'appui, les foulées et les cycles de course, les couloirs de poussée, la chaîne de propulsion, les chaines de liaison extension / réaction, la répartition de la gravité et la façon dont il gère ses différents centres de gravité. Je regarde surtout si il y a un rééquilibrage moteur avant de démarrer.

Un athlète est efficace. Moi, j'essaie de le rendre efficient. Je vais travailler sur ses schémas moteurs et les trois quarts du temps, j'arrive à déceler des petits pépins. Chez Andy, je ne peux pas dévoiler la face cachée de la Lune, ce n'est pas possible. Mais en gros, j'ai décelé certains axes de travail, notamment le pubis. Ça, ce n'est un secret pour personne, Andy souffrait de pubalgie à répétition depuis six mois. On a essayé d'agir dessus, notamment en travaillant sur le développement des qualités musculaires.

Et puis avec Andy, on travaille surtout sur la tête et le jeu de tête, le duel aérien, le jeu dos au but, le jeu sur l'homme, le jeu de transition. Je travaille beaucoup sur la rythmologie du mouvement, la gestion des temps forts et faibles. Puisque le monde du football a volé au monde du basketball ce qu'on appelle le jeu de transition. Andy est le premier rideau défensif de l'équipe, donc je travaille énormément sur ce qui va être la transition dans son jeu. Andy, c'est un athlète qui est très conscient de son corps, très à l'écoute, dans le partage, très demandeur. Avec lui, j'ai une relation exceptionnelle. Il ne ment jamais, notamment dans l'effort, dans les sensations.

Andy, il était déjà très bon de la tête. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai créé son jeu de tête. Par contre, on est venu chercher les détails. Il n'y a pas que le diable qui se cache dans les détails. Il y a aussi la performance.

BQ : C'est quand il a ambitionné d'intégrer la sélection algérienne que Andy a fait appel à vous, n'est-ce pas ?

AS : Oui, on s'est rencontrés en mai 2018. À l'époque, on a fait une première séance, et il a décidé de continuer à travailler avec moi. Son projet, il était clair, c'était se préparer, se préparer à la dure, dans l'espoir hypothétique de pouvoir intégrer la sélection algérienne. Et après, on connaît la suite du conte de fée.

BQ : Quels autres sportifs avez-vous dans votre "portefeuille" ?

AS : Dans le football, j'ai eu l'honneur et le privilège de préparer Ismaël Bennacer, du Milan AC, pendant tout le premier confinement. On a fait une préparation extrêmement intensive, où on était en tête à tête. Une relation exclusive dans une villa de rêve dans le sud de la France. Cela a duré onze semaines. On a fait une préparation de l'espace intergalactique, un peu à l'image de ce que je fais avec Andy. Ensuite, j'ai aussi eu le privilège d'avoir Denis Bouanga, dans le courant de l'été. Je l'ai notamment préparé pour la finale de la Coupe de France. J'ai aussi eu le privilège d'avoir Sakina Karchaoui, au moment où elle a décidé de changer de club. J'ai assuré la préparation entre les deux clubs, Montpellier et Lyon. J'ai aussi eu Zinédine Ferhat, à Nîmes.

BQ : Quel est le plus beau compliment qu'on vous a fait jusque là, depuis que vous vous êtes lancé dans cette belle aventure ?

AS : Le plus beau compliment, c'est celui de Andy lors de la conférence de presse avant le match contre Marseille (Andy avait expliqué leur collaboration et lui avait rendu hommage, ndlr). Le soir, il m'a envoyé un vocal et m'a dit : "écoute la conf frérot, je t'ai fait une petite dédicace". Ça m'a fait plaisir et je vais te dire franchement, ça m'a beaucoup touché.

BQ : Quel a été votre parcours pour en arriver là ?

AS : J'ai commencé dans le sport en 2005, d'abord dans le basket ball, puis après, j'ai basculé. J'ai aussi été éducateur en prévention spécialisée. J'ai dirigé une association multisport de prévention de la délinquance de 2008 à 2013 dans une cité à Mende. Et en 2013, ça me fait quelque chose de vous le dire, Louis Nicollin est venu me rencontrer dans la cité. Il a vu tout le travail que j'avais effectué avec les jeunes et Louis Nicollin m'a dit droit dans les yeux : "toi, tu es fait pour le sport de haut niveau, mon gars. Moi, j'ai monté un club de foot dans mon quartier. Mais moi, j'avais de l'oseille. Toi, tu n'en as pas. Alors diplôme toi dans le sport, et tu verras que le sport de haut niveau est pour toi". Aujourd'hui, j'espère qu'il m'entend de là haut, parce que je n'ai jamais pu le remercier. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Il m'a mis la graine dans la tête.

Et Andy, il m'a appelé alors que je travaillais dans le basket, avec un basketteur qui était à Barcelone et qui s'appelle Thomas Heurtel. Et pour moi, c'était un signe. Je me suis dit que Loulou n'avait pas jeté cette phrase dans le vent.