Aux cœur des rouges : à Metz, on remet le bleu de chauffe !

Le DFCO a brillé sans gagner le week-end dernier face à Paris. Maintenant, il va falloir aller au charbon et ramener une victoire de Metz. C'est le mot d'ordre de la conférence de presse qu'a tenu hier matin Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur dijonnais. De quoi motiver les supporters du DFCO.

Les téméraires, les supporters historiques du DFCO n'ont pas ménagé leurs efforts lors du dernier match à domicile face au Paris-St-Germain. Ce samedi, ils seront du déplacement à Metz. Un bus part de Dijon avec pas moins de 49 supporters "chaud bouillant" pour aller encourager les rouges en Moselle au stade Saint-Symphorien. Metz-DFCO, le match de la peur, peut-on lire ce matin sur twitter. Babillon, lui est prêt à faire le match avant le match. Les dijonnais en auront bien besoin, eux qui restent sur 3 matches consécutives sans victoire face aux joueurs de Metz. Vous avez dit bête noire !

En attendant, les rouges continuent de s'entraîner

Ultime entraînement ce vendredi au stade des Poussots sans Julio Tavarès. L'attaquant dijonnais qui revient de blessures se ménage. On peut le voir sur twitter jouer au basket. Ce qui fait dire à certains internautes, que l'attaquant cap verdien prépare sa reconversion. Le plus tard possible, on a encore besoin de ses talents de buteur et de relanceur !

Fouad Chafik sera lui bien présent en Moselle

Le défenseur dijonnais devrait être aligné par Olivier Dall'Oglio. Soizic Bour s'est amusé à lui poser quelques questions, style portrait chinois.

Retrouvez ce samedi matin sur France Bleu Bourgogne les interviews d'Olivier Dall'Oglio et de Jordan Marié avant la rencontre Metz-DFCO comptant pour la 10e journée de Ligue 1.