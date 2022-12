Aux Herbiers, des supporteurs français heureux après la qualification des Bleus pour la demi-finale du Mondial

Ils ont du braver le froid d'un mois de décembre, inédit pour une retransmission d'un match de Coupe du Monde. Aux Herbiers (Vendée), l'association des commerçants souhaitait profiter du Marché de Noël dans le Jardin de Coria pour proposer aux supporteurs de vivre ensemble le quart de finale entre la France et l'Angleterre. Elle a annoncé jeudi qu'elle installerait un écran géant . La première initiative du genre, à ce stade de la compétition, en Loire-Atlantique, comme en Vendée.

"On a subi" pour Loïc et Xavier

Ce samedi 10 décembre, 20h, au coup d'envoi, il fait bien froid. Le vin chaud réchauffe et les Bleus aussi avec un but de Tchouaméni (17e). Mais les Anglais égalisent sur pénalty (53e) Un match à rebondissements, des interventions décisives du gardien Hugo Lloris. Giroud, de la tête (78e) libère les Français avant que l'arbitre ne siffle un deuxième pénalty pour les Anglais (84e), coup de pied de réparation que rate cette fois Harry Kane. Victoire 2-1 de la bande à Deschamps. "On a subi" reconnaissent Loïc et Xavier, deux copains venus aux Herbiers pour suivre cette rencontre. Pour Mahilo, 17 ans, au contraire "on les a mangés, c'était beaucoup trop simple, pas de difficultés."

La Roche et Saint-Nazaire devraient installer un écran géant pour la demi de mercredi face au Maroc

En demi, mercredi prochain, les Bleus affronteront le Maroc, qui s'est défait du Portugal. Aux Herbiers, comme dans d'autres communes, un peu plus tôt dans la soirée, les klaxons de joie des supporteurs marocains ont été entendus. "Que le meilleur gagne" dit-on sur le Marché de Noël.

Avant le début de ce Mondial, de nombreuses communes avaient annoncé leur choix de ne pas installer d'écran géant pour ce Mondial par choix économique, mais aussi en raison des atteintes aux droits humains dans l'organisation de ce Mondial au Qatar ou l'impact écologique. Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon, pour leur part, ont annoncé qu'elles installeraient un écran géant si la France se qualifie pour la demi-finale. C'est chose faite depuis ce samedi soir.