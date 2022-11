"Aux joueurs de prendre leurs responsabilités" : les mots de L.Batlles après Metz - ASSE

L'heure est de plus en plus grave à l'AS Saint-Étienne. Battu ce lundi soir à Metz (3-1), les Stéphanois restent englués à l'avant-dernière place de la Ligue 2 après 14 journées. Au-delà du résultat, ce sont les attitudes, le manque de combativité et le niveau de jeu qui interpellent et qui inquiètent.

A l'issue de la rencontre, l'entraineur Laurent Batlles est venu s'exprimer devant les médias. Un ton toujours aussi posé chez le technicien stéphanois, mais des mots forts. Malgré sa volonté de protéger son effectif, Laurent Batlles évoque le niveau insuffisant de certains de ses joueurs, des consignes qui ne passent pas, l'incompréhension de voir des choses à l'entrainement et qui disparaissent les jours de match.

La conférence de presse d'après-match de Laurent Batlles à écouter ici :

