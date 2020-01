Aux petits soins pour la pelouse du Stade du Hameau à Pau, avant la venue du PSG

La pelouse du stade du Hameau à Pau a été bichonnée depuis quelques jours, en prévision du match de coupe de France, entre le Pau FC et le PSG, ce mercredi soir, 18h30. Pour la rendre encore plus belle, du sable coloré vert a été ajouté dans les secteurs les plus abîmés.