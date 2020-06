Auxerre : la finale de la Coupe de France féminine de football au stade de l'Abbé-Deschamps le 9 août

Le football féminin a pris son abonnement à Auxerre ! Après avoir accueilli deux matches amicaux de l'équipe de France (contre le Canada en juillet 2016 et face au Japon en avril 2019) ainsi que l'équipe nationale de Chine pour sa préparation du Mondial 2019 en France, le stade de l'Abbé-Deschamps sera le théâtre de la finale de la Coupe de France de football féminin, dimanche 9 août. C'est ce qu'annonce ce lundi 29 juin le président de l'AJA, Francis Graille, sur son compte Twitter.

Dans son tweet, le dirigeant icaunais indique également que le centre de formation auxerrois portera le nom de Jean-Claude Hamel, président historique du club bleu et blanc, décédé début juin à 90 ans, pour lui "rendre hommage". "Il aimait tant la Coupe de France", poursuit Francis Graille. Le club à la croix de Malte a en effet remporté quatre fois la doyenne des compétitions du foot français (1994, 1996, 2003 et 2005), toutes durant la présidence de Jean-Claude Hamel.

Le premier match de football avec du public à l'Abbé-Deschamps ?

Sauf retournement de situation, cette finale de la Coupe de France féminine devrait être le premier match de football avec du public à l'Abbé-Deschamps depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Le stade auxerrois "restera fermé jusqu’aux nouvelles annonces du Premier ministre" dixit l'AJA sur son site Internet lors de l'annonce de la reprise de l'entraînement de l'effectif professionnel ce lundi 29 juin.

Mais le gouvernement avait fixé, le 20 juin, une jauge maximale de 5 000 spectateurs pour les stades, qui rouvriront le 11 juillet. Jauge que Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, espère augmenter pour la finale de la Coupe de France le 24 juillet au Stade de France, d'au moins 30%_. C_e match, opposant le PSG à Saint-Étienne, sera la première rencontre officielle de football à se tenir en France après l'interruption des compétitions en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Une semaine plus tard se tiendra la finale de la Coupe de la Ligue (31 juillet, toujours au Stade de France), entre l'Olympique Lyonnais et le PSG.

On ne connaît pas encore l'affiche de la finale de la Coupe de France féminine qui aura lieu à Auxerre. Les demi-finales opposant Bordeaux au PSG et Guingamp à Lyon (sept trophées sur les huit dernières éditions et tenant du titre) auront lieu le 2 août prochain.