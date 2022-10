Le Gym toujours autant fébrile

loading

Il y a comme une impression de déjà-vu avec ce Gym-là.

Comme contre Troyes le weekend dernier, comme face au FC Slovacko, les Niçois ne parviennent à maintenir leur niveau de jeu du début à la fin.

Des rencontres qui se ressemblent mais qui aboutissent à des résultats différents. Une victoire contre l’ESTAC en ayant souffert (3-2), une défaite désastreuse en Ligue Europa Conférence jeudi dernier et donc cet après-midi, un match nul 1-1 face à Auxerre.

Pourtant, comme à chaque fois, les Niçois font le plus difficile. Après une bonne première mi-temps, Nice mène au score assez logiquement. Khéphren Thuram, en mode Hatem Ben Arfa, dribble 4 adversaires dans la surface et sert intelligemment Andy Delort. L’attaquant algérien n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1).

L’AJA qui vient de se séparer de son entraîneur Jean-Marc Furlan, se prépare à passer un après-midi compliqué. Mais c’était sans compter sur la fébrilité niçoise.

En ce moment, il n’en faut pas beaucoup pour faire douter cette équipe-là. Et la blessure du meilleur buteur du Gym fait du mal aux têtes azuréennes. Sur un duel aérien, Andy Delort retombe mal et doit céder sa place. Son genou est touché.

Deux minutes plus tard, Nuno Da Costa vient placer sa tête sur un corner bourguignon. Au milieu d’une défense très passive, le Cap Verdien n’en demandait pas tant pour égaliser avant la mi-temps (1-1).

Dans ces moments de doutes, les événements ne tournent pas dans le sens Rouge et Noir. À la 44e minute, Jubal fait tomber Gaëtan Laborde dans la surface. Le défenseur auxerrois ne touche pas le ballon, sa jambe frappe uniquement le bas du dos de l’ancien rennais. L’arbitre central et la VAR ne le voient pas ainsi. Une décision assez incompréhensible, pas de pénalty pour le Gym.

Au retour des vestiaires, chaque équipe aura ses occasions. Côté Niçois, Jordan Lotomba et Rosse Barkley auraient pu mieux négocier leurs actions. Côté Auxerrois, rien à reprocher à M’baye Niang dont la reprise de volée heurte le poteau de Kasper Schmeichel.

Le Gym, qui aurait même pu s’incliner, doit se contenter du point du match nul.

C’est le deuxième match sans défaite de rang pour les Niçois mais le Gym n’arrive pas à engranger les points qui leur permettraient de recoller avec le premier tiers du classement. Il faudra donc battre Nantes dimanche prochain pour arrêter ce surplace.

Pour cela, il faudra surtout, pour la première fois de la saison, faire un match complet de la première à la dernière minute.

