Auxerre, France

Les dirigeants auxerrois veulent un gardien de talent et d'expérience, pour ne pas freiner la progression du prometteur Sonny Laiton (18 ans). Et ils l'ont (presque) déniché.

Enyema, qui a fêté ses 36 ans ce jeudi, a joué durant quatre saisons en Ligue 1 avec Lille. Il compte plus de 100 sélections en équipe nationale du Nigéria, l'une des meilleures d'Afrique. C'est un dernier rempart talentueux. Les attaquants de Ligue 1 en témoignent. A l'AJA, on mise sur lui pour remplacer Zacharie Boucher, écarté depuis près de trois semaines. Gardien de haut niveau, Enyeama n'a plus joué depuis plus d'un an après avoir été mis à l'écart, à l'époque, et sans réelle raison sportive, par le nouvel entraineur lillois Marcelo Bielsa. Le club nordiste souhaite toujours s'en débarrasser car le nigérian, qui s'entraine régulièrement, possède un gros salaire. Enyeama parle d'ailleurs en ce moment gros sous avec les dirigeants de Lille afin de retrouver sa liberté dans le but de signer où il le souhaite. Et l'AJA attend ce verdict, après avoir lancé ce dossier il y a plusieurs semaines et dont le dénouement se fait encore attendre. Car à moins de 48 heures de la fin du marché des transferts, les dirigeants de l'AJA ne sont pas encore totalement certains de faire ce qui serait un joli coup.

Côté départ, l'AJA compte toujours se séparer de Zacharie Boucher, à qui il reste deux ans de contrat. L'attaquant Romain Montiel est sur le point d'être prêté au Mans en National, la troisième division. Un prêt d'un an sans option d'achat pour Montiel, qui a peu joué cette saison et qui a prolongé son contrat d'une saison avant de prendre la direction de la Sarthe. Le départ de Romain Montiel ne donnera pas lui au recrutement d'un nouvel attaquant.