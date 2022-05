Auxerre se pare des couleurs de l'AJA en soutien à son club

Plus que quelques jours avant la rencontre entre l'AJA et Amiens et les commerces de la rue du Temple, à Auxerre, se parent des couleurs bleu et blanc de l'AJA ! Une manière pour les commerçants de soutenir leur équipe de foot préférée.

J-3 avant la rencontre entre l'AJA et Amiens, pour la 38e journée de Ligue 2. Actuellement troisièmes du classement, à un point du deuxième l'AC Ajaccio, les ajaïstes peuvent encore espérer la montée en première division sans passer par les playoffs. Et cet espoir, il est dans l'atmosphère, un peu partout et notamment rue du Temple, à Auxerre.

Là-bas, les vitrines des commerces se sont parées des couleurs bleu et blanc du club.

Un soutien pour la dernière ligne droite

Un air de fête plane au-dessus de la rue du Temple, à Auxerre Copier

Alexandra, gérante d'un magasin de prêt-à-porter féminin, est plutôt fière de sa vitrine. "J'ai confectionné une robe bustier, bleue et blanche et j'ai également placardé sur la vitrine une affiche du match et une photo de la composition de l'équipe" décrit-elle avec enthousiasme.

Pour elle, ces décorations sont très importantes. "C'est une façon pour nous d'apporter notre soutien au club et on espère vraiment que les joueurs réussiront à grimper en Ligue 1" conclut-elle.

La devanture du magasin La Broc, tenu par Florence Dussol © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Même son de cloche chez Didier, gérant du bar Le Mazagran, rue du Pont. Ce qui est sûr, c'est que cette ambiance lui rappelle le bon vieux temps. "A l'époque où nous étions en Ligue 1, nous rencontrions des grandes équipes européennes, comme l'Ajax. Je me souviens, pour la blague, nous avions mis en vitrine des bidons de lessive Ajax" raconte-t-il.

Le Mazagran, rue du Pont, a pour habitude de faire des soirées football pour les supporters. Copier

Moi j'ai vraiment envie de les revoir en Ligue 1

Florence Dussol, présidente de l'association des commerçants de la rue du Temple Copier

L'installation des décorations, c'est une initiative qui vient de Florence Dussol, présidente de l'association des commerçants de la rue du Temple et gérante du magasin La Broc. "On voit un nouveau dynamisme depuis que les décorations ont été mises en place" raconte-t-elle. Décorer le centre-ville d'Auxerre aux couleurs de l'AJA, c'est une idée qu'elle a eue il y a six mois.

"De toutes façons, on les soutiendra jusqu'au bout" conclut-elle, déterminée.

L'association des commerçants de la rue du Temple réserve même une dernière surprise aux auxerrois : une banderole sera suspendue en haut de la rue du Temple, samedi matin.