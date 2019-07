Avant Ajaccio, les fortunes diverses du HAC en ouverture du championnat de Ligue 2

Le Havre, France

Le mois de juillet n'est même pas terminé qu'ils seront onze Ciel et Marine sur la pelouse du stade François Coty d'Ajaccio, ce vendredi, pour la reprise de la Ligue 2. Onze, comme le nombre de saisons consécutives du HAC dans l'antichambre de l'élite.

En matière de grand départ, une tendance forte : Le Havre voyage. Neuf déplacements, pour une seule réception, le 27 juillet 2012 contre Arles-Avignon, premier match de championnat joué au stade Océane... et perdu 2-1.

Outre cet accroc à domicile, Les Normands retrouvent donc chaque été les terrains aux quatre coins du pays, avec un bilan équilibré de quatre succès, deux matchs nuls, et trois défaites. La bonne nouvelle, c'est que la dynamique est positive ces dernières années. Petit coup d'œil dans le rétro.

2009-2014 : du retard à l'allumage

2009, Sedan - HAC 1-1. Fraîchement relégué, Le Havre retrouve la Ligue 2 le 7 août 2009 dans les Ardennes, à Sedan. Maxime Le Marchand, Jean-Armel Kana-Biyik ou encore Jamel Aït Ben Idir sont titulaires. Mamadou Diallo ouvre le score, la première de ses treize réalisations, mais les Sedannais égalisent dès l'entame de seconde période.

2010, Grenoble - HAC 1-0. Sur la pelouse des Isérois, relégués de L1, les Havrais s'inclinent sur la plus petite des marges, après un but de Dos Reis, servi par un visage bien connu du foot français des années 2000 : Danijel Ljuboja. Grenoble finira toutefois dernier. Le HAC 9e.

En 2010, le HAC s'incline face à Grenoble en ouverture. Le jeune Gueida Fofana est présent. Début de carrière pour ce joueur prometteur, qui a dû stopper sa carrière trop tôt, à cause de sérieuses blessures à la cheville. © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

2011, Angers - HAC 1-2. Entame canon des Hacmen qui marquent deux fois en première période par Bonnet et Rivière. Couturier réduit le score en vain. Les visiteurs s'imposent. La suite sera moins réjouissante, avec une 15e place à l'arrivée.

2012, HAC - Arles-Avignon 1-2. Le premier match de championnat du stade Océane se joue devant 7814 spectateurs. Rivière ouvre le score mais les Arlésiens renversent la vapeur dans le second acte. Cette saison verra notamment l'éclosion de Riyad Mahrez, titulaire pour ce premier match.

2013, Arles-Avignon - HAC 2-0. Les Havrais n'aiment décidément pas les Sudistes. Pour la seconde année consécutive, Arles fait dérailler le HAC d'entrée. Le score est déjà acquis à la pause.

2014, Auxerre - HAC 2-0. Les expérimentés Puygrenier et Gragnic font plier Le Havre, qui voit entrer en fin de rencontre un ancien joueur sous le maillot icaunais : Jamel Ait Ben Idir. A noter la présence, côté AJA, d'un certain Sébastien Haller, tout juste transféré de Francfort West Ham pour environ 50 millions d'euros.

2015-2019 : le temps des départs canon

2015, Bourg-en-Bresse - HAC 1-3. Nommé entraîneur à la trêve la saison précédente, Thierry Goudet entame l'exercice 2014/2015 de la meilleure des manières. Dans une première journée famélique (8 buts inscrits en tout), le HAC en marque trois au promu bressan et s'empare de la première place grâce à Cambon, J.Mendes et Mousset. La suite sera cahoteuse avec l'éviction de Thierry Goudet l'arrivée de Bob Bradley. Le HAC échouera à une frustrante 4e place, à un but de la L1.

Cambon marque contre Bourg. Le HAC s'impose 3-1. © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

2016, Orléans - HAC 0-1. C'est encore un promu qui se dresse sur la route des Normands en ouverture du championnat. La recrue Mathieu Duhamel marque le seul but de la rencontre sur une passe de Samba Camara. Un des rares éclairs de cette première journée (9 buts en tout).

2017, Tours - HAC 0-3. Le HAC réalise une entame pétaradante en Touraine, dans le sillage d'une patte de velours : Zinedine Ferhat. l'Algérien distille deux passes décisives. Suivront 18 autres offrandes. Ce soir là, à Tours, Assifuah, Bese et Fontaine sont les buteurs. Auxerre (4-1), le Paris FC (3-0) et Valenciennes seront les autres victimes d'une équipe irrésistible... puis irrégulière. La saison se terminera sur cette si cruelle soirée de barrage d'accession en L1, à Ajaccio.

2018, Lorient - HAC 0-0. Dans un choc de gros bras, Lorientais et Havrais se neutralisent. Ni l'un ni l'autre n'atteindront leur objectif, échouant respectivement aux 6e et 7e places.

