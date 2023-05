Avant Bordeaux/Stade Lavallois, on a rencontré Kylian, supporter de Laval mais surtout des Girondins

Qui supporter quand on a deux équipes de cœur qui s'affrontent ? C'est le choix cornélien que doit faire Kylian, un Mayennais qui vibre pour le Stade Lavallois mais aussi, et surtout, pour les Girondins de Bordeaux. Et bien ses deux équipes s'affrontent ce samedi après-midi à Bordeaux pour la 36e journée de Ligue 2. Un match crucial dans la course au maintien pour les Tango et à la montée pour les Girondins. Kylian doit donc choisir, mais aujourd'hui la Gironde prend le dessus.

ⓘ Publicité

"Il y a eu un déclic"

Kylian commence par supporter le Stade Lavallois très jeune, parce qu'il aime le foot et parce que ses parents l'emmènent voir des matches à le Basser. Mais petit à petit, son père le pousse vers le coté obscure. "J'ai commencé à regarder avec lui à la télé des matches des Girondins de Bordeaux", se souvient Kylian, "au fur et à mesure des années, je me mettais moi-même tout seul devant la télé à regarder, à ce moment-là Bordeaux vivait une très grande époque en Ligue 1, en Ligue des Champions aussi, et c'est à ce moment-là, vraiment, qu'il y a eu un déclic. Donc j'ai continué de supporter Laval mais quand même Bordeaux est un peu au-dessus", avoue-t-il, "mais il y aura quand même un maillot de Laval intérieurement ou dans une poche". Et pour lui cette saison est déjà du bonus parce qu'il ne s'attendait pas à voir ses deux équipes s'affronter. "Si on m'avait dit que Bordeaux et Laval se rencontreraient là tout de suite maintenant, en 2023, j'y aurais pas cru, peut-être en 2030-2035 avec Laval qui monte en Ligue 1", sourit le Mayennais, "mais voir Bordeaux descendre en Ligue 2 et en même temps Laval monter, franchement, il y a deux ou trois ans je n'y aurais jamais cru".

"Il y a plus d'énergie et d'engouement sur les buts de Bordeaux"

À domicile, quand les Girondins sont venus en octobre dernier (une défaite des Tango 1-2), Kylian a vibré et sauté dans le stade le Basser, quand Bordeaux a marqué, certes, mais aussi un peu pour Laval. "J'applaudis quand il y a but pour Laval parce que je suis allé voir des matches mais Bordeaux il y a quand même un peu plus d'engouement, plus d'énergie sur leurs buts parce qu'il n'y a qu'un objectif c'est de remonter", explique le supporter girondin. Alors pour le scénario du match de ce week-end, même s'il porte Laval dans son cœur il ne voit pas de défaite de Bordeaux. "Le premier scénario, incroyable, c'est que Bordeaux gagne parce que comme ça on reste deuxième du classement", précise Kylian, "deuxième scénario qui ne me dérangerait pas, c'est un match nul, après il y aura sans doute la défaite de l'un des deux et il faudra qu'on fasse avec jusqu'à la fin de saison".

Il sera en tout cas avec les ultras bordelais dans le Matmut Atlantique ce samedi pour pousser les Girondins mais il aura sans doute un petit sourire aux lèvres si les Tango s'imposent. Bordeaux/Laval, ce sera un match qu'on vous fera vivre comme chaque rencontre en intégralité et en direct sur France Bleu Mayenne, avant-match 14h30 et coup d'envoi à 14h45.