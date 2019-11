Avant Brest - Paris SG : Ibrahima contre Abdou, le duel des frères Diallo en Ligue 1

Brest, France

Ce serait le match dans le match. Le récupérateur du Stade Brestois Ibrahima Diallo, 20 ans, contre le défenseur du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo, de trois ans son aîné...

Tel duel n'a jamais eu lieu. A cause de la différence d'âge, les deux frères n'ont pas évolué simultanément dans les mêmes catégories de jeunes, et leur début de carrière professionnelle a été bien différent malgré un passage par le même centre de formation, à l'AS Monaco. Pendant qu'Ibrahima lançait la sienne en prêt à Brest, alors en Ligue 2, Abdou s'était déjà exilé en Allemagne, à Mayence et Dortmund.

D'un club de quartier d'Angoulême à la Ligue 1

Ce match pas comme les autres, Ibrahima Diallo en a parlé avec son calme, et son langage posé habituels : "On en a un peu parlé cette semaine, on en a un peu rigolé. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce sera drôle." Cette sagesse caractéristique lui vient d'ailleurs, en partie, de son frère.

Ibrahima Diallo : Un frère sérieux, droit. Dans tous les aspects je me suis inspiré de lui.

Né à Tours, Abdou, l’aîné, est repéré dans un quartier d'Angoulême par un éducateur. Jean-Jacques Baiola l'oriente alors vers le club phare du département, l'Angoulême Charente FC. Ibrahima est encore tout jeune. "Déjà à l'époque, je pensais qu'il avait les qualités pour franchir le cap plus important que de rester dans son club de quartier. Sa maman était un peu dans la précarité, on l'emmenait et on le ramenait chez lui après l'entraînement."

Les deux frères sont ensuite retournés en Touraine où l'AS Monaco les détectera. Ce samedi, le duel qu'ils attendent tant arrivera peut-être enfin. Si Ibrahima semble incontournable dans le onze brestois, Abdou peut espérer jouer puisqu'il n'a pas été aligné, en milieu de semaine, en Ligue des champions.