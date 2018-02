Il n'a rien à perdre. Ou presque. L'entraîneur de Braga semble encore croire son équipe capable de renverser la vapeur face à l'Olympique de Marseille, ce jeudi, en 16e de finale retour d'Europa League. Pourtant, pour l'instant, avantage très net à l'OM, large vainqueur à l'aller au Stade Vélodrome (3-0)

Mais Abel Ferreira n'oublie pas que son club a déjà battu Marseille. C'était il y a seulement déjà, et déjà en Europa League, en phase de groupe. En 2015, Braga s'impose sur son terrain 3-2

"Tout est possible. On va tout faire pour y arriver. L'objectif c'est de marquer en première période. Après, à 2-0 n'importe quelle équipe tremble. On va tout essayer" Abel Ferreira