Dijon, France

"Le genre de match où on n'a rien à perdre" - Medhi Abeid

Dijon-Lyon, c'est le type de rencontre qu'aucun joueur ne veut rater : "c'est le genre de match où on a rien à perdre," avoue Medhi Abeid. De retour dans l'équipe, le milieu de terrain dijonnais sait que ce ne sera pas une partie de plaisir : "à Lyon, il y a de grands joueurs très forts techniquement dans tous les compartiments, des joueurs qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment."

Pour autant, le dijonnais ne part pas battu : "dans ce championnat, rien n'est impossible. A nous de trouver la faille, d'être plus agressif et de donner le maximum," plaide le milieu de terrain du DFCO.

"Je m'attends à un match difficile" - Olivier Dall'Oglio

Dijon-Lyon, c'est presque un derby. Les rencontres entre dijonnais et lyonnais ont souvent donné lieu à des matches très spectaculaires avec beaucoup de buts : on se souvient d'un 3-3 la saison dernière au parc OL et d'un 2-5 au retour à Gaston-Gérard.

Même si le public dijonnais signerait pour une nouvelle avalanche de buts, le DFCO a tout intérêt à resserrer ces lignes, s'il ne veut pas subir le même sort que Manchester et Marseille : "on sait qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe", note Olivier Dall'Oglio. "Quand les lyonnais jouent avec un état d'esprit collectif, c'est sans doute l'une des meilleures équipes en Europe," ajoute l'entraîneur dijonnais.

Pour ce match, Olivier Dall'Oglio espère surtout une réaction de la part de ses joueurs : "ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour jouer contre eux, mais j'attends que les gars haussent leur niveau de jeu. Dans l'utilisation du ballon, on doit mieux faire. On doit montrer plus de stabilité. On a vu déjà à Reims, certains joueurs comme Laurent Ciman trouver plus leurs marques."

Dijon-Lyon, c'est enfin un match particulier pour Yoann Gourcuff. Dans un stade Gaston-Gérard qui sera rempli, le joueur va retrouver un club dont il a porté les couleurs pendant 5 ans (2010-2015).

Attendu sur les bords du Rhône comme le messie, l'ancien rennais n'a jamais confirmé tous les espoirs placés en lui. Victime de blessures à répétition, Yoann Gourcuff, est ensuite reparti en Bretagne avant de signer au mois de juillet dernier à Dijon dans l'espoir de retrouver joie et temps de jeu au sein d'un club ou prime avant tout le collectif.