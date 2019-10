Avant Dijon - Strasbourg, la renaissance d'Abdallah N'Dour

Strasbourg, France

La carrière d'Abdallah N'Dour a viré au cauchemar le 3 mai 2017, lorsqu'il se fracture tibia et péroné à l'entraînement, sous les yeux de son entraîneur Thierry Laurey. "Ça s'est passé à trois mètres de moi, je me rappelle bien de l'image encore aujourd'hui, se souvient le coach strasbourgeois. Abdallah, c'est un monstre physique, mais _il a mis beaucoup de temps à revenir, comme quoi une blessure peut vous planter une bonne partie de votre carrière_. Il a fallu lui faire retrouver toute sa masse musculaire de façon à éviter les blessures, le remettre à confiance petit à petit pour avoir le niveau de la Ligue 1. Je suis très content, car c'est un garçon qui bosse, qui ne dit jamais rien et quand on lui donne sa chance, il essaie de croquer à pleines dents dans cette chance et de donner le meilleur pour l'équipe".

Une longue traversée du désert

La traversée du désert a pourtant été longue. En deux saisons, Abdallah N'Dour ne dispute que neuf matchs au total en Ligue 1 (5 en 2017/2018 et 4 en 2018/2019). L'international sénégalais a essayé de ne pas trop gamberger : "Souvent, t'est tout seul, tu te poses des questions : est-ce que, est-ce que, est-ce que... Il faut toujours croire en soi et être fort mentalement. Là, physiquement je me sens bien, tout se passe bien, ça fait plaisir !"

La complicité retrouvée avec Liénard

Le Sénégalais a déjà joué trois matchs de Ligue 1 cette saison à Reims, face à Rennes, où il a été en difficulté et a été expulsé et puis face à Montpellier. Contre les Héraultais, il a été bon sur son flanc gauche, aux côtés de Dimitri Liénard, comme au bon vieux temps du national. "Avec Dim, on se connaît bien, depuis 2014. C'est un bon gars. Il m'encourage toujours : vas-y donne tout, montre aux gens que t'es là".

Abdallah N'Dour veut maintenant à nouveau être déterminant pour le Racing. Son dernier but en championnat remonte à août 2016 à Ajaccio (en Ligue 2). Sa dernière passe décisive date de janvier 2017 pour Ernest Seka à Amiens (aussi en L2).