Avant le 7e tour de Coupe de France face au Bourges 18, l'US Orléans a déjà la tête à Avranches

Certes, il y a ce 7e tour de Coupe de France ce samedi après-midi contre le Bourges 18 (National 2). Certes, c'est à la maison, à la Source là où les Orléanais réussissent plutôt bien depuis le début de la saison. Certes, au bout il y a une qualification pour le 8e tour de la compétition contre Romorantin ou Tours et certes ce serait une belle rampe de lancement vers les 32e de finale. Mais derrière cette rencontre, il y a aussi, et surtout, le déplacement périlleux à Avranches, le mardi 9 février, pour la 20e journée de National.

"Un bon apprentissage"

Elle est déjà dans les têtes orléanaises, notamment Claude Robin, le coach. "C'est un match capital (contre Avranches)", commence-t-il, "ça fait un moment que l'on a ce match dans nos têtes parce qu'on sait que c'est le moyen de revenir, de recoller au championnat si on fait quelque chose là-bas. Ça va être capital pour nous si on veut encore avoir des ambitions dans ce championnat", pose Claude Robin.

Mais avant, il y a ce match de coupe, "où on a un rang à faire valoir" affirme le coach et où les Orléanais ont "de la fierté" pour gagner ce match et passer un nouveau tour. Mais cette rencontre de la 20e journée de National risque sans doute d'éclipser le match de Bourges 18 et de contre-performer. Non assure le coach : "ça peut être aussi un bon apprentissage qui peut nous servir aussi pour mardi. Il faut qu'on garde notre confiance de toute façon, il faut qu'on gagne et il faut passer".

"On sait qu'on aura en face de nous des ogres, mais c'est normal ils vont jouer leur chance à fond et nous il faut qu'on soit à la hauteur", assure Claude Robin. De son côté, Karim Coulibaly, qui devrait être titulaire ce samedi après-midi sur l'aile gauche, assure que ce ne sera pas un match d'entraînement, "on ne prend pas ça comme des matches faciles à jouer, on le prend comme si c'était un match de championnat et la coupe donne aussi l'occasion à des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu de jouer, donc si on passe ça profite à tout le monde".

Le groupe pour affronter Bourges 18

Gaëtan Perrin a été préservé pour la rencontre, tout comme Tidiane Keita, Stéphane Lambèse et Issa Soumaré. L'attaquant Karim Coulibaly est dans le groupe pour la première fois et la nouvelle recrue Fodé Guirassy est qualifiée pour la rencontre et sera bien là.

