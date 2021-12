Avant les fêtes, une troisième farce londonienne pour le Stade Rennais

Décidément, on en viendrait presque à croire que Rennes est maudit face aux clubs londoniens. La bonne nouvelle, c'est qu'en trois ans, étalé sur quatre campagnes européennes, le Stade Rennais en a affronté trois, preuve de sa régularité à jouer l'Europe saison après saison. Mais à chaque déplacement dans la capitale anglaise, Rennes a subi des "coups du sort" malheureux.

2019 : Arsenal, vents contraires

Tout démarre en mars 2019, alors que le Stade Rennais tire Arsenal en huitièmes de finale d'Europa League. Le tirage initial est heureux : Rennes doit recevoir les Gunners au match retour. Sauf que Chelsea, opposé au Dynamo Kiev, doit également jouer à Londres au match aller, en même temps que le Arsenal - Stade Rennais. Invoquant des raisons de sécurité, l'UEFA inverse l'ordre des matchs au détriment du club breton. C'est la règle, bien qu'étonnante quant on sait que chaque week-end plusieurs clubs londoniens jouent le même jour à domicile en Premier League, sans causer de problèmes majeurs de sécurité.

Alexandre Lacazette au duel avec Damien Da Silva lors du match retour entre Rennes et Arsenal à l'Emirates Stadium © Maxppp - Thomas Brégardis/PHOTOPQR/Ouest-France

Mais le sentiment d'être floué par l'UEFA ne s'arrêtera pas là pour les supporters rennais. Après la flamboyante victoire 3-1 à l'aller, dans un Roazhon Park incandescent, les Rennais apprennent à deux jours de la rencontre retour la réduction de la suspension d'Alexandre Lacazette, qui avait déjà purgé deux des trois matchs prévus initialement dans sa sanction. L'attaquant français est donc disponible pour le match retour où il aurait d'ailleurs pu être expulsé pour une grosse faute sur Benjamin André. Arsenal s'impose 3-0, avec un but de Maitland-Niles entaché par une position de hors-jeu d'Aubameyang. Rennes est éliminé.

2020 : Chelsea, Zwayer et penalties

En novembre 2020, le Stade Rennais se déplace à Chelsea. match de gala pour la première participation du club à la phase de groupes de la Ligue des Champions. Face au futur vainqueur de la compétition, le Stade Rennais se voit refuser un penalty à 0-0, pour une main assez évidente de Zouma dans la surface sur une tête de Nayef Aguerd. Quelques minutes plus tard, l'arbitre de la rencontre Felix Zwayer hésite beaucoup moins au moment de désigner le point de penalty sur un léger accrochage entre Dalbert et Werner dans la surface. Le Brésilien reçoit un carton jaune.

Trente minutes plus tard, une frappe de Chelsea heurte la cuisse de Dalbert avant de toucher son bras dans la surface. Après consultation du VAR, l'arbitre accorde un nouveau penalty aux Londoniens. Plus étonnant, il sanctionne Dalbert d'un deuxième jaune, et Rennes termine la rencontre à 10. Nouvelle défaite 3-0 dans la capitale anglaise pour les Rennais. Après le match, le président du club Nicolas Holveck s'exprimera ainsi au micro de France Bleu Armorique : "Cela montre aussi qu'on est arbitré comme un petit nouveau dans la compétition. Quand un joueur avec un maillot bleu allait voir l'arbitre ce soir, il était mieux entendu qu'un joueur avec un maillot blanc. C'est le lot des grandes équipes. A nous d'être présents chaque année sur la scène européenne pour peser de plus en plus et ne pas être victime de ce type de décisions défavorables."

2021 : Tottenham, Covid et voyage à vide

Ces deux précédents renvoient à l'imbroglio qui dure depuis deux jours autours de cette rencontre de Ligue Conférence entre Tottenham et le Stade Rennais à Londres. Ce mercredi, les Londoniens faisaient savoir par la voix de leur entraineur Antonio Conte qu'ils étaient victimes d'une épidémie de Covid au sein de leur effectif. Huit joueurs et cinq membres du staff sont touchés. Ni les Spurs ni l'UEFA ne communiqueront sur la capacité du club londonien à aligner le minimum requis de treize joueurs valides (dont un gardien) inscrits sur leur liste A, qui leur aurait permis de disputer le match ou non. Alors que Tottenham confirme la tenue du match dans l'après-midi aux Rennais, qui voyagent donc jusque dans la capitale anglaise, les Spurs font volte face après l'atterrissage de la délégation bretonne et communiquent unilatéralement sur la non-tenue du match de ce jeudi soir.

Ce jeudi matin, l'UEFA indique la rencontre n'aura en effet pas lieu ce jeudi soir à Londres, sans indiquer si elle se projette sur un report du match ou sur un forfait de Tottenham, qui joue sa qualification pour le prochain tour de Ligue Conférence, quand Rennes est déjà assuré de jouer les huitièmes de finale de la compétition. Tottenham travaillerait à trouver une date de report, une possibilité qui pour l'instant se heurte à l'inflexibilité du Stade Rennais, et à un calendrier très dense, jusqu'au 31 décembre, la date règlementaire la plus tardive pour un report. Jusqu'au prochain épisode ?